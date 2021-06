Květnové plošné omezení středních škol bylo podle NSS nezákonné

Brno - Plošné omezení středních škol prostřednictvím zákazu osobní přítomnosti studentů bylo nezákonné, konstatoval zpětně Nejvyšší správní soud (NSS). Konkrétně se na podnět studentky střední školy zabýval opatřením ministerstva zdravotnictví ze 14. května. Bylo účinné pouze týden, od 17. do 23. května, poté ministerstvo vydalo nové, obsahově obdobné opatření. Proto už mohl NSS jen konstatovat rozpor se zákonem, nikoliv opatření zrušit. O rozhodnutí informoval na svém webu.

Ministerstvo zdravotnictví dostatečně neodůvodnilo nezbytnost takto intenzivního plošného omezení, konstatoval NSS. Zopakoval dříve vyslovený právní názor, že pandemický zákon umožňuje pouze omezit výuku na vysokých školách. Střední školy, stejně jako základní nebo mateřské, lze mimo nouzový stav regulovat podle zákona o ochraně veřejného zdraví, ten je ale určený spíše k časově a místně omezeným protiepidemickým opatřením v ohniscích nákazy. K plošným opatřením sloužit nemá.

Soud připustil, že v extrémních případech by bylo možné považovat za ohnisko nákazy celou Českou republiku a za podezřelého v zásadě kohokoliv na jejím území, bylo by však nutné to řádně odůvodnit.

"V odůvodnění opatření je však k epidemické situaci v době vydání opatření pouze lakonicky bez bližšího upřesnění hovořeno o vysokých číslech nakažených a hospitalizovaných osob. Takové odůvodnění je samo o sobě těžko akceptovatelné, pokud navíc v dané době počty nakažených výrazně klesaly," uvedl předseda soudu Michal Mazanec.

Navíc se v opatření přímo hovořilo o zlepšení epidemické situace na území sedmi krajů, ve kterých tak mohla být v plném rozsahu obnovena prezenční výuka na základních školách. V takové situaci je třeba trvat na tom, aby ministerstvo zdravotnictví jasně odůvodnilo, proč přesto považuje celé Česko za ohnisko nákazy a plošně reguluje provoz středních škol, uvedl Mazanec.

NSS také nesouhlasí s tím, aby ministerstvo vydávalo plošná opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví z preventivních důvodů a poté z nich činilo výjimky. Nelze prý připustit, aby se v demokratickém právním státě stal ministr zdravotnictví - byť s dobrými úmysly - osobou podobnou římskému diktátorovi a rozsáhle reguloval lidské chování bez opory v právu, plyne z rozhodnutí NSS.

Soud v poslední době opakovaně vytýká ministerstvu překračování kompetencí a nedostatečné odůvodnění mimořádných opatření. Ministr Adam Vojtěch (za ANO) zahájil interní audit, který prověří způsob přijímání opatření proti šíření covidu-19. Opatření, které soudy zrušily či označily za nezákonná, je už více než 20.