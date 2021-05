Květen bude podle předpovědi teplotně podprůměrný, srážkově průměrný

Praha - Květen bude teplotně podprůměrný, srážkově průměrný. Nejchladnější by měl být tento týden, naopak nejvyšší teploty Česko čekají v příštím týdnu, tedy od 10. května. Vyplývá to z dlouhodobého výhledu počasí, který zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Nízké teploty mají v tomto týdnu být zejména od středy do soboty.

"Týdenní průměry nejvyšších denních teplot v prvním týdnu předpovědi předpokládáme kolem 14 stupňů Celsia," uvedli meteorologové. V úterý má být sice až 20 stupňů, od středy do pátku ale maxima nepřesáhnou 14 stupňů. V sobotu bude oteplení jen mírné, zhruba na 16 stupňů. V neděli by ale už mělo být jasno s nejvyššími teplotami okolo 20 stupňů Celsia.

V příštím týdnu pak průměry nejvyšších denních teplot dosáhnou 21 stupňů. Týden od 10. května by tak měl být v tomto měsíci sice nejteplejší, z dlouhodobého hlediska ale budou teploty v něm průměrné. Ve zbývajících dvou květnových týdnech mají být průměry nejvyšších teplot kolem 18 stupňů.

"Týdenní průměry nejnižších nočních teplot předpokládáme v prvním týdnu (3.5. - 9.5.) kolem čtyř stupňů, v dalších třech týdnech kolem sedmi stupňů," dodali meteorologové.

Dlouhodobá průměrná teplota v ČR v období od 3. května do 30. května je 13,4 stupně Celsia. Nejchladněji bylo v roce 1991, kdy se průměr dostal jen na 8,9 stupně. Naopak v roce 2018 to bylo 16 stupňů, což je dosavadní maximum.

Měsíční výhled vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období.