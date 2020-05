Květák za stovku může být v budoucnu běžný, míní ředitel komory

Praha - Květák za sto korun může být v budoucnu běžná cena, řekl dnes ČTK ředitel pro programování a strategii Potravinářské komory ČR Miroslav Koberna. Letos výraznější zdražování potravin nečeká, stejně tak ale neočekává ani výraznějšímu sezonní zlevňování.

Podle Koberny se z dlouhodobého hlediska nedá u většiny potravin v Česku hovořit o zdražování, objevují se ale tržní nebo sezonní výkyvy. "Bohužel jsou vždy a to se dá říci každoročně, doprovázeny mediální vizí katastrofy a sociálního kolapsu. Takže to, že vyrostla cena brokolice ze Španělska, která se buď neurodila s ohledem na počasí nebo ji aktuálně nemá kdo sklízet s ohledem na koronavirus, a stejně tak u česneku, ještě neznamená, že to bude navždy," řekl.

Letos se podle něj ale nedá čekat pokles sezonních cen jak kvůli koronaviru, tak kvůli mrazům u ovoce. Letní počasí pak napoví vývoj cen u dalších komodit. "Horko a sucho úrodu nevylepší. Takže výraznější zdražování asi ne, ale ani výrazné zlevňování," dodal.

Podle něj se pomalu daří přesvědčovat spotřebitele, aby preferovali české zboží. "I když je nutné upozornit, že cena bude určitě vyšší než u levných dovozů přebytků ze Španělska, Polska nebo Nizozemska, ale také kvalita je naprosto rozdílná, což již spotřebitel začíná vnímat," uvedl.

Upozornil na problém druhové skladby pěstovaných plodin i chovaných zvířat zemědělci. "Ale kdo a jak donutí zemědělce, aby místo řepky a obilí na biopaliva nebo kukuřice do bioplynky chovali prasata a kuřata, pěstovali okurky nebo květák, to skutečně nevíme," řekl. V takovém případě podle něj může být v budoucnu v ČR běžný květák právě za sto korun.

Podle zemědělců ceny zeleniny a ovoce nejspíš zůstanou na nynější úrovni kvůli nedostatku v Evropě. Cenu určuje množství zeleniny vypěstované v jihoevropských státech, kde nastal výpadek produkce kvůli koronavirové pandemii, uvedl již dříve mluvčí Zemědělského svazu ČR Vladimír Pícha. Španělsko a Itálie jsou jedny z nejhůře postižených evropských států.

Podle údajů Českého statistického úřadu v dubnu meziročně zdražilo ovoce skoro o čtvrtinu. Podle tajemníka Agrární komory ČR Jana Doležala je v současné situaci vývoj cen těžké předvídat.