Kvapilová s Kubíčkovou jsou na ME ve čtvrtfinále, muži rovněž

Moskva - Dvě české dvojice postoupily na beachvolejbalovém mistrovství Evropy v Moskvě do čtvrtfinále a skončí nejhůře páté. Michala Kvapilová s Michaelou Kubíčkovou zvládly bez ztráty setu úvodní vyřazovací duel s Finkami i následné osmifinále proti francouzským soupeřkám a večer budou usilovat o postup do semifinále. Mezi nejlepší osmičku prošli také Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem poté, co Italové Adriana Carambula a Enrico Rossi zápas ve třetí sadě skrečovali.

Úřadující české šampionky Kvapilová s Kubíčkovou přitom na turnaji v ruské metropoli prohrály prvních pět setů, ale chytily se při vítězném obratu ve čtvrtečním záchranářském duelu na závěr základní skupiny proti domácí dvojici Darja Rudychová, Ksenija Dabižová. V 1. kole play off na to dnes navázaly triumfem nad finskou dvojicí Riika Lehtonenová, Niina Ahtiainenová 21:14 a 21:18.

A v osmifinále proti francouzskému páru Alexandra Jupiterová, Aline Chamereauová Češky prodloužily vítěznou sérii už na šest setů. Nejprve v dramatické koncovce a po čtyřech setbolech zvítězily 23:21, načež do druhé sady vstoupily šesti body za sebou a zlomené soupeřky deklasovaly 21:11. Večer se pokusí přejít přes Švýcarky Joanu Heidrichovou a Anouk Vergéovou-Dépréovou do sobotních bojů o cenné kovy. Kvapilová už jednu evropskou medaili má, předloni v Lotyšsku vybojovala s Kristýnou Kolocovou stříbro.

Perušič se Schweinerem coby vítězové základní skupiny vstoupili do play off v druhém kole. Italové Carambula a Rossi vyhráli úvodní set 21:19, ale druhý jednoznačným poměrem 10:21 ztratili a rozhodující sadu za stavu 0:4 kvůli zranění skrečovali.

V sobotu se Češi utkají o postup do semifinále s rakouskou dvojicí Martin Ermacora, Moritz Pristauz, kterou na úvod turnaje porazili 2:1. Rakušané však v osmifinále šokovali vyřazením domácích hráčů Olega Stojanovského a Vjačeslava Krasilnikova, čerstvých mistrů světa, kterým nedovolili uhrát ani set.

Martina Bonnerová s Martinou Maixnerovou ze šampionátu vypadly v 1. kole play off. Od pondělního vítězství v úvodním zápase turnaje prohrály třetí utkání za sebou, řeckému páru Vasiliki Arvanitiová, Panajota Karakuniová podlehly na úvod vyřazovacích bojů hladce 11:21, 16:21 a obsadily dělené 17. místo.

Muži:

2. kolo: Perušič, Schweiner (10-ČR) - Carambula, Rossi (11-It.) 2:1 (-19, 10, 0).

Ženy - 1. kolo:

Kvapilová, Kubíčková (27-ČR) - Lehtonenová, Ahtiainenová (21-Fin.) 2:0 (14, 18), Arvanitiová, Karagkuniová (17-Řec.) - Bonnerová, Maixnerová (30-ČR) 2:0 (11, 16).

2. kolo: Kvapilová, Kubíčková - Jupiterová, Chamereauová (23-Fr.) 2:0 (21, 11),

čtvrtfinále: 20:15 Kvapilová, Kubíčková - Heidrichová, Vergéová-Dépréová (15-Švýc.).