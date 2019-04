Liberec - Hokejový útočník Marek Kvapil se před dvěma lety výrazně podílel na zisku mistrovského titulu Brna, v příštích dnech se ale bývalým spoluhráčům bude snažit zabránit v cestě za zlatým hattrickem. Čtyřiatřicetiletý světový šampion z roku 2010 po prvním extraligovém triumfu zamířil z Komety do Ruska a následně přestoupil do Liberce. A právě v dresu Bílých Tygrů se Brnu v semifinále postaví.

"Trošku zvláštní zápasy to pro mě asi budou, ale myslím si, že jinak než proti Třinci nebo Plzni hrát nebudu. Možná na to budu myslet prvních pár střídání, ale pak už to bude klasické play off," řekl Kvapil novinářům na dnešním setkání před středečním startem série. V Kometě sice zažil úspěšný rok, už na to ale myslet moc nechce. "Soustředím se na náš tým a na Kometu moc reagovat už nechci," podotkl.

V minulosti Kvapil v jednom z rozhovorů uvedl, že v libereckém klubu dělají hokej lépe než v Brně. "Teď před play off se v tom ale pitvat nechci. Určitě jsme jiný tým a uvidíme, kdo bude lepší," uvedl dvojnásobný vítěz Gagarinova poháru pro nejlepší tým KHL.

Kvalit Komety si je Kvapil dobře vědom. "Musíme si dát pozor na jejich přesilovky, na brejky. Mají kvalitní útočníky, dobré obránce, dobře chytá Marek Čiliak. Celkově mají vyrovnaný tým. Zkusíme se na to soustředit a uvidíme. Musíme makat, určitě to nebude jednoduchá série," řekl rodák ze slovenské Ilavy. Liberecký kouč Filip Pešán s ním před sérií mluvil i o tom, jak Kometa hraje. "Bavili jsme se jen o obecných věcech. Vše věděl, jen se potřeboval ujistit," podotkl s úsměvem Kvapil.

Úřadující mistr ve čtvrtfinále vyřadil Hradec Králové 4:0 na zápasy a naznačil, že je v play off v dobré formě. Kvapila ale nevyděsil. "Proč by měl? Třinec taky porazil Vítky 4:0. Každá série je jiná," uvedl Kvapil klidně.

Východočeši zkoušeli Kometu rozhodit důrazem v brankovišti a různými provokacemi. Liberec se podle nejproduktivnějšího hráče týmu k podobným praktikám asi uchylovat nebude, byť se to vyloučit nedá.

"Play off hokej je takový, každý tým se snaží získat nervy trošku na svoji stranu. Vyprovokovat druhého a rozhodit ho. Myslím si, že máme zkušený tým, abychom to zvládli. Budeme se snažit soustředit na hokej a nebudeme se zaměřovat na nějaké pošťuchování se před bránou. To klidně necháme na ně," uvedl Kvapil.

Reprezentační útočník na začátku sezony kraloval kanadskému bodování extraligy, v závěru se ale už tolik neprosazoval. "Měl jsem trošku problémy s drobným zraněním a snažil jsem se víc trénovat, abych se připravil na play off. Lehce jsem obětoval závěr, což mi ale nevadí. Měli jsme nahráno, byli jsme nahoře a tým šlapal. Soustředil jsem se na sebe a svůj výkon v play off. Teď se cítím dobře," dodal Kvapil, jenž v základní části nasbíral 57 bodů za 25 branek a 32 asistencí. V pěti utkáních play off zatím přidal gól a čtyři asistence.