Kvalifikaci v Monze vyhrál Leclerc z domácího Ferrari

Monza (Itálie) - Kvalifikaci na Velkou cenu Itálie formule 1 vyhrál Charles Leclerc a Ferrari je díky němu v ideální pozici, aby v neděli ukončilo devítileté čekání na vítězství na domácí trati. Na druhém místě se ztrátou 39 tisícin sekundy skončil vedoucí jezdec mistrovství světa a obhájce titulu Lewis Hamilton z Mercedesu.

Leclerc si před týdnem v Belgii po startu z prvního místa připsal premiérové vítězství v kariéře a kvalifikaci ovládl i v Monze. Monacký pilot zajel nejrychlejší čas 1:19,307 a pomohlo mu i málo vídané zaváhání dalších osmi pilotů, kteří v konci závěrečné části kvalifikace nestihli zajet měřené kolo.

Po vynucené pauze po havárii Kimiho Räikkönena z Alfy Romeo to stihli pouze Carlos Sainz z McLarenu a Leclerc, který ale svůj předchozí výkon nevylepšil. Pole position si jednadvacetiletý monacký pilot vyjel počtvrté v sezoně a Ferrari díky němu může pomýšlet na první domácí triumf od roku 2010. Italská stáj navíc stejně jako závod v Monze slaví 90. výročí.

Na druhém místě za Leclercem skončil Hamilton. Ani pětinásobný mistr světa v závěru poslední části kvalifikace nestihl vylepšit svůj výkon, protože na trať vyjelo deset vozů za sebou a piloti tak dlouho čekali, až se někdo z nich rozjede, až měřené kolo stihli zajet jen Leclerc a Sainz.

"Kolem formule se pohybujete 35 let a viděl jste někdy něco takového? Tohle bylo horší než dětské závody," řekl v rozhovoru s reportérem stanice Sky Sports šéf Mercedesu Toto Wolff. "Každý se chce vyvézt ve větrném pytli, nikdo nechce jet první, a tak všichni vypadají jak idioti," přidal.

Třetí příčku obsadil Valtteri Bottas z Mercedesu, který na druhém místě průběžného pořadí šampionátu ztrácí na Hamiltona 65 bodů.

Ze čtvrtého místa odstartuje Sebastian Vettel z Ferrari, který se při hromadné pomalé jízdě divokými gesty dožadoval, aby ho soupeři pustili dopředu, ale neúspěšně. "Snažil jsem se projet, ale mclareny a renaulty cestu blokovaly," prohlásil čtyřnásobný mistr světa.

"Samozřejmě, že to vypadalo divně. Ale je to přece jasné," bránil se Nico Hülkenberg z Renaultu. "Každý tady chce jet ve vleku, protože když jedete sám, tak na rovinkách ztrácíte čas. Ten už nikde nahnat nemůžete, takže nikdo nechce jet první a pak to takhle dopadá," dodal.

V Monze se nedařilo Maxi Verstappenovi z Red Bullu, který kvůli technickým problémům vypadl už v první části kvalifikace. Třetí jezdec průběžného pořadí šampionátu by ale bez ohledu na výsledek v kvalifikaci odstartoval kvůli výměně motoru až z poslední pozice.

Kvalifikace na Velkou cenu Itálie:

1. Leclerc (Mon./Ferrari) 1:19,307, 2. Hamilton (Brit./Mercedes) -0,039, 3. Bottas (Fin./Mercedes) -0,047, 4. Vettel (Něm./Ferrari) -0,150, 5. Ricciardo (Austr./Renault) -0,532, 6. Hülkenberg (Něm./Renault) -0,742, 7. Sainz (Šp./McLaren) -1,148, 8. Albon (Thaj./Red Bull), 9. Stroll (Kan./Racing Point), 10. Räikkönen (Fin./Alfa Romeo) všichni bez času.