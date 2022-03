Kvalifikaci na zahajovací GP Bahrajnu v F1 vyhrál Leclerc

Sáchir (Bahrajn) - Monacký jezdec Charles Leclerc z Ferrari vyhrál kvalifikaci na zahajovací Velkou cenu sezony v Bahrajnu. Čtyřiadvacetiletý pilot zajel na trati v Sáchiru o 123 tisícin sekundy rychlejší čas než úřadující šampion Max Verstappen z Red Bullu. Třetí skončil Leclercův týmový kolega Carlos Sainz, sedminásobný šampion Lewis Hamilton byl pátý.

"Mám z toho dobrý pocit. Poslední dva roky pro nás byly těžké a věřili jsme, že tohle je pro nás šance vrátit se zpět do popředí. S tímhle výsledkem jsme spokojení," řekl v televizním rozhovoru Leclerc.

Rodák z Monte Carla Leclerc získal desátou pole position v kariéře a zaútočí na první vítězství v Bahrajnu. Nejlépe tam dosud byl před třemi lety třetí, poté co tehdy také startoval z pole position. Sedmý muž loňského ročníku mistrovství světa potvrdil dobrou formu Ferrari z předsezonních testů. Podtrhl ji i jeho stájový kolega Sainz, jenž odstartuje za ním z druhé řady.

"Auto je z jízdního hlediska úplně jiné než vloni. Mám ale radost, protože jsme si byli celkem jistí, že Red Bull bude rychlejší. Teď to potřebujeme dokázat i v závodě, což nebude snadné. Stát se může cokoliv," doplnil Leclerc.

Mezi dvojici pilotů Ferrari se vměstnal jen obhájce titulu Verstappen z Nizozemska. Druhý zástupce Red Bullu, mexický jezdec Sergio Pérez, byl čtvrtý.

"Je to dobrý start do nové éry. Je tam pár věcí, na nichž musíme zapracovat, ale věřím, že se zlepšíme. Hlavní je, aby auto fungovalo i v závodním režimu. Je vidět, že ve Ferrari také odvedli v zimě dobrou práci," uvedl Verstappen.

Až s pátým místem se musel spokojit druhý muž loňské sezony Hamilton, který na Leclerca ztratil 0,68 sekundy. Britský jezdec vyhrál v Bahrajnu poslední tři závody.

"Neříkám, že jsem si oddechl, ale oproti tomu, kde jsme byli před dvěma týdny, jsem spokojený. Při řízení to byla trochu noční můra, ale pracovali jsme dál a jsem na všechny moc hrdý. Sice to není první řada, ale budeme se snažit, jak to půjde. Kluci před námi ale jedou jinou ligu a nemáme na to s nimi bojovat. Budu se soustředit hlavně na boj se závodníky za mnou," uvedl Hamilton.

Ještě hůře si vedl jeho nový týmový parťák George Russell, jenž skončil devátý s mankem 1,658 sekundy. Před Russella se dostal i bývalý pilot "Stříbrných šípů" Valtteri Bottas. Finský jezdec Alfy Romeo odstartuje šestý. Sedmou příčku vybojoval Kevin Magnussen z Haasu, který před sezonou nahradil ruského pilota Nikitu Mazepina, vyřazeného kvůli vojenské invazi Ruska na Ukrajinu.

Nedařilo se naopak McLarenu. Lando Norris byl třináctý, Daniel Ricciardo, který se vrátil po prodělaném koronaviru, odstartuje dokonce až osmnáctý.

Vozy F1 prošly oproti minulému roku řadou revolučních změn, které by měly přispět k větší vyrovnanosti startovního pole. Vedle přepracované aerodynamiky a nových osmnáctipalcových pneumatik mají monoposty kryty nad předními koly nebo novou podobu zadních křídel. Díky odlišnému podvozku budou vozy produkovat větší přísavný efekt a mělo by docházet k častějšímu předjíždění.

Velká cena Bahrajnu se pojede v neděli od 16:00 SEČ.

Kvalifikace na Velkou cenu Bahrajnu, úvodní závod mistrovství světa vozů formule 1 v Sáchiru:

1. Leclerc (Mon./Ferrari) 1:30,558, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,123, 3. Sainz (Šp./Ferrari) -0,129, 4. Pérez (Mex./Red Bull) -0,363, 5. Hamilton (Brit./Mercedes) -0,680, 6. Bottas (Fin./Alfa Romeo) -1,002, 7. Magnussen (Dán./Haas) -1,250, 8. Alonso (Šp./Alpine) -1,637, 9. Russell (Brit./Mercedes) -1,658, 10. Gasly (Fr./AlphaTauri) -1,780.