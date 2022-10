Kvalifikaci na Velkou cenu USA F1 vyhrál Sainz, druhý odstartuje Verstappen

Austin (USA) - Kvalifikaci na Velkou cenu USA vozů formule 1 vyhrál Carlos Sainz z Ferrari. Druhý skončil jeho týmový kolega Charles Leclerc, monacký jezdec ale zahájí závod kvůli trestu za výměnu motoru a turba až z dvanácté příčky. Vedle Sainze tak odstartuje původně třetí Max Verstappen z Red Bullu. Ve druhé řadě budou stát Lewis Hamilton a George Russell z Mercedesu.

Kvalifikace v Austinu se jela ve stínu zpráv o úmrtí majitele týmu Red Bull Dietricha Mateschitze. Rakouský podnikatel a spoluzakladatel společnosti vyrábějící energetické nápoje zemřel po dlouhé nemoci ve věku 78 let.

"Byla to pro nás všechny těžká zpráva. Každý ví, co Dietrich pro sport a Red Bull znamenal. Bez něj bych tu neseděl," řekl před televizními kamerami Verstappen. "Snažili jsme se v kvalifikaci odevzdat vše, bohužel nám kousek chyběl. Stále je ale před námi nedělní závod. Chceme ho odjet tak, aby na to byl (Mateschitz) pyšný," doplnil již jistý mistr světa.

Osmadvacetiletý Sainz získal třetí pole position v kariéře. V závodě zaútočí na druhé vítězství. Pátý jezdec průběžného pořadí světového šampionátu dosud uspěl jen při letošní Velké ceně Británie. V kvalifikaci porazil Leclerca o 65 tisícin sekundy, Verstappen na něj ztrácel 92 tisícin.

"Bylo to velmi vyrovnané a za pole position jsem rád. V závodě ale bude favoritem Red Bull, protože má lepší tempo. Uděláme maximum, abychom zůstali vepředu. Pokud by se nám podařilo vyhrát, byl by to úžasný způsob, jak zahájit tyhle poslední čtyři závody v sezoně," uvedl Sainz

Pětadvacetiletý Verstappen neobhájil v Texasu loňskou pole position. V závodě však může zaútočit na třináctý triumf v sezoně, čímž by vyrovnal rekord Michaela Schumachera z roku 2004 a Sebastiana Vettela z ročníku 2013.

Red Bull si může také tři závody před koncem MS zajistit triumf v Poháru konstruktérů. "Rudí býci" vedou o 165 bodů před Ferrari. Aby mohli v neděli slavit, potřebují po závodě vést alespoň o 147 bodů.

Vedle Leclerca obdrželi trest za výměnu komponentů Sergio Pérez z Red Bullu, Fernando Alonso z Alpine a Čou Kuan-jü z Alfy Romeo. Verstappenův týmový kolega Pérez zahájí jako devátý, Alonso s Čouem odstartují mimo první desítku.

Závod odstartuje v neděli od 21:00 SELČ.

Výsledky kvalifikace na Velkou cenu USA formule 1 v Austinu:

1. Sainz (Šp./Ferrari) 1:34,356, 2. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,065, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,092, 4. Pérez (Mex./Red Bull) -0,289, 5. Hamilton -0,591, 6. Russell (oba Brit./Mercedes) -0,632, 7. Stroll (Kan./Aston Martin) -1,242, 8. Norris (Brit./McLaren) -1,334, 9. Alonso (Šp./Alpine) -1,520, 10. Bottas (Fin./Alfa Romeo) -1,963.

Pozn.: Pérez a Alonso klesnou kvůli penalizaci za výměnu motoru o pět míst, Leclerc o 10.