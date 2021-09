Kvalifikaci na Velkou cenu Ruska vyhrál Norris, Hamilton skončil čtvrtý

Soči (Rusko) - Dramatickou kvalifikaci na Velkou cenu Ruska vozů formule 1 vyhrál britský jezdec Lando Norris z McLarenu. Jednadvacetiletý pilot triumfoval před Carlosem Sainzem z Ferrari a Georgem Russellem z Williamsu. Zaznamenal svou první pole position v životě.

Úřadující šampion Lewis Hamilton, který má v Rusku pátý pokus na zisk jubilejního 100. vítězství v kariéře, doplatil na osychající trati v Soči na nedostatečně zahřáté pneumatiky a skončil čtvrtý. Lídr průběžného pořadí MS Max Verstappen z Red Bullu začne po výměně motoru na chvostu startovního pole.

Norris využil v areálu bývalého olympijského parku z her v roce 2014 nevyzpytatelných podmínek a v závěru kvalifikace nasadil stejně jako jeho konkurenti nejměkčí směs pneumatik. Díky tomuto tahu pak zajel o 0,517 sekundy rychlejší čas než Sainz.

"Je to neuvěřitelný pocit. Nikdy nemůžete říct, že se vám podaří pole position, dokud ji skutečně nemáte. Kolo předtím jsem ztrácel ještě dvě vteřiny, ale věřil jsem, že se to zlepší. Udržel jsem pneumatiky zahřáté, zariskoval a vyplatilo se to. Je to má první pole position a doufám, že to i první z mnoha dalších," řekl po dojezdu před televizními kamerami Norris.

Se slabším vozem Williams překvapil i třetí Russell, který se stane v příští sezoně pilotem Mercedesu. "Je to bláznivé. Už podruhé za poslední čtyři závody jsem mezi nejlepší trojicí," zmínil britský jezdec i úspěch z deštivé GP Belgie. "Bylo to zrádné, protože tam byla jen jedna suchá stopa a stačil centimetr a byli jste na mokru. Už se ale těším na závod. Máme to ve svých rukou a chceme opět zaútočit na pódium. Nic není ztraceno," uvedl Russell.

Sedminásobnému světovému šampionovi Hamiltonovi, který do té doby v kvalifikaci vládl, závěr nevyšel. Nejprve při cestě do boxů pro výměnu pneumatik narazil do zdi, poškodil přední křídlo a ztratil důležitý čas. Po opravě a návratu na trať nestihl nové gumy dostatečně zahřát a do bojů o nejrychlejší časy se nezapojil. Naopak měl na trati ještě další smyk. Jeho týmový kolega Valtteri Bottas skončil sedmý.

"Byla to má chyba, o studené pneumatiky nešlo. Jsem ze sebe zklamaný. Moc se týmu omlouvám, protože něco takového od šampiona nečekáte," prohlásil Hamilton, který v pátečních trénincích srazil při zastávce v boxech svého mechanika. "Musím v neděli udělat maximum, abych to napravil. Pomodlím se a doufám, že bude auto opravené a v pořádku," doplnil Brit.

Lídr průběžného pořadí Verstappen, který již předem věděl, že kvůli penalizaci odstartuje z posledních příček, nedokončil ani první kvalifikační část. V závodě bude hájit před Hamiltonem pětibodový náskok v čele MS. "Tím, že bylo jasné, že odstartuji zezadu, rozhodli jsme se neriskovat a kvalifikaci přeskočit. Výsledek je ovšem zajímavý. Soustředím se na závod a pokusím se v něm probojovat dopředu," řekl Verstappen.

O místo před ním začne na startu Charles Leclerc z Ferrari, který také vyměnil ve voze pohonnou jednotku.

Do nejlepší desítky se nedostali ani Sebastian Vettel z Aston Martinu a Pierre Gasly z AlphaTauri. Čtyřnásobnému mistru světa Vettelovi scházelo k postupu do závěrečné sekce 52 tisícin sekundy a zahájí jako jedenáctý. Gasly začne o místo za ním.

Velká cena Ruska odstartuje v neděli ve 14:00 SELČ.

Výsledky kvalifikace na Velkou cenu Ruska:

1. Norris (Brit./McLaren) 1:41,993, 2. Sainz (Šp./Ferrari) -0,517, 3. Russell (Brit./Williams) -0,990, 4. Hamilton (Brit./Mercedes) -2,057, 5. Ricciardo (Austr./McLaren) -2,163, 6. Alonso (Šp./Alpine) -2,211, 7. Bottas (Fin./Mercedes) -2,717, 8. Stroll (Kan./Aston Martin) -2,963, 9. Pérez (Mex./Red Bull) -3,344, 10. Ocon (Fr./Alpine) -3,872.