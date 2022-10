Kvalifikaci na Velkou cenu Japonska F1 vyhrál Verstappen před Leclercem

Suzuka (Japonsko) - Kvalifikaci na Velkou cenu Japonska vozů formule 1 vyhrál Max Verstappen z Red Bullu. Nizozemský jezdec udržel vedoucí příčku na startu i po vyšetření incidentu s Landem Norrisem, kdy obdržel napomenutí za nebezpečnou jízdu. Pětadvacetiletý Verstappen, který může po nedělním závodě slavit na trati v Suzuce obhajobu mistrovského titulu, porazil o jednu setinu sekundy druhého v průběžném pořadí Charlese Leclerca z Ferrari. Třetí byl Leclercův týmový kolega Carlos Sainz.

Rodák z Hasseltu získal 18. pole position v kariéře a pátou v sezoně. V závodě zaútočí na letošní dvanácté vítězství a dvaatřicáté celkově. V čele šampionátu má náskok 104 bodů před Leclercem a 106 před týmovým parťákem Sergiem Pérezem. Aby mohl Verstappen v Suzuce čtyři závody před koncem slavit druhý titul v řadě, musí získat o osm bodů více než Leclerc a o šest než Pérez. Mexický jezdec Red Bullu se kvalifikoval jako čtvrtý.

Verstappen zajel nejrychlejší čas 1:29,304 v úvodu poslední části. Předtím měl incident s Norrisem z McLarenu. Verstappen ztratil v přípravném kole kontrolu nad vozem a Norris, který ho tou dobou předjížděl, musel vyjet mimo trať. Lídr šampionátu se později soupeři gestem omluvil.

"Chtěl jsem na to šlápnout, ale pneumatiky byly studené, takže jsem málem vyjel. Lando mě zrovna chtěl předjet, takže se mi musel vyhnout. Naštěstí se nic nestalo," řekl před televizními kamerami Verstappen.

Podle Norrise chtěl ale Verstappen bránit pozici. "Neexistuje pravidlo na to, co můžete udělat. To, co ale Max udělal, se nesmí. Před poslední zatáčkou se vždy předjíždí. Každý s tím souhlasí a všichni to dělají. On by se v mé situaci zachoval asi stejně. Já bych mu tohle ale neudělal," řekl Norris.

Přestože se Brit domníval, že bude Verstappen potrestán, komisaři mu udělili jen napomenutí. Nizozemci tak první místo na startu zůstalo. "Pokud jde o trest, všechna předchozí porušení tohoto charakteru vedla k napomenutí, proto je v tomto případě uložena obdobná sankce," uvedli stewardi. Důtku dostal Verstappen poprvé v sezoně.

Čtyřiadvacetiletý Leclerc sice v posledním kole zrychlil a útočil na Verstappenův čas, v závěrečné sekci ale nabral manko a protnul cíl o setinu později. Pokud v neděli Verstappen vyhraje a získá prémiový bod za nejrychlejší kolo, nebude pilotovi z Monaka k zachování naděje stačit ani druhé místo. "Uvidíme, jaké bude zítra počasí. Jsem si jistý, že máme ale dobré auto a už se těším na závod," dodal Verstappen.

Závod odstartuje v Suzuce v 7:00 SELČ.

Kvalifikace na Velkou cenu Japonska: 1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:29,304, 2. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,010, 3. Sainz (Šp./Ferrari) -0,057, 4. Pérez (Mex./Red Bull) -0,405, 5. Ocon (Fr./Alpine) -0,861, 6. Hamilton (Brit./Mercedes) -0,957, 7. Alonso (Šp./Alpine) -1,018, 8. Russell (Brit./Mercedes) -1,085, 9. Vettel (Něm./Aston Martin) -1,250, 10. Norris (Brit./McLaren) -1,699.