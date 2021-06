Kvalifikaci na Velkou cenu Francie F1 vyhrál lídr šampionátu Verstappen

Le Castellet (Francie) - Kvalifikaci na nedělní Velkou cenu Francie formule 1 vyhrál vedoucí jezdec mistrovství světa Max Verstappen z Red Bullu. Na druhém místě skončil obhájce titulu Lewis Hamilton z Mercedesu.

Verstappen si pro druhou pole position v sezoně dojel časem 1:29,990. Hamiltona, který na něj po šesti dosavadních závodech ztrácí na druhé příčce průběžného pořadí čtyři body, nizozemský pilot porazil o 258 tisícin sekundy.

"Pole position je super, především proto, že se nám daří na trati, kde nám to většinou moc nejde," uvedl Verstappen. "To hlavní ale přijde zítra, kdy musíme získat 25 bodů, které jsme ztratili v Baku," připomněl minulý závod, v němž ho o vítězství připravil defekt.

Třiadvacetiletý jezdec Red Bullu, který z prvního místa odstartoval také v úvodním závodě ročníku v Bahrajnu, ukončil Hamiltonovu nadvládu ve Francii. Sedminásobný mistr světa na okruhu v Le Castellet vyhrál kvalifikaci i závod v letech 2018 a 2019. Loni se tam kvůli pandemii nejelo.

"Zatím je to hodně náročný víkend. Především proto, že se nám nedaří dostat z auta potřebný výkon. A to jsme tady od prvního tréninku udělali hromadu změn," uvedl šestatřicetiletý Hamilton.

"Závodní tempo Red Bullu je o desetinu, dvě rychlejší, ale zkusíme po startu zaútočit a pak by to mohla být zajímavá taktická bitva. Myslím, že by zítra dokonce mohlo pršet," přidal britský pilot.

Třetí příčku obsadil se ztrátou 386 tisícin na Verstappena Valtteri Bottas z Mercedesu a čtvrtý byl Sergio Pérez z Red Bullu. Vítěz předchozích dvou kvalifikací Charles Leclerc z Ferrari skončil sedmý.

Výsledky kvalifikace na Velkou cenu Francie formule 1

1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:29,990, 2. Hamilton (Brit./Mercedes) -0,258, 3. Bottas (Fin./Mercedes) -0,386, 4. Pérez (Mex./Red Bull) -0,455, 5. Sainz (Šp./Ferrari) -0,850, 6. Gasly (Fr./Alpha Tauri) -0,878, 7. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,997, 8. Norris (Brit./McLaren) -1,262, 9. Alonso (Šp./Alpine) -1,350, 10. Ricciardo (Austr./McLaren) -1,392.