Kvalifikaci na Velkou cenu Francie F1 vyhrál Leclerc před Verstappenem

Le Castellet (Paříž) - Monacký pilot Charles Leclerc z Ferrari vyhrál kvalifikaci na Velkou cenu Francie formule 1 a získal sedmou pole position v sezoně. Čtyřiadvacetiletý jezdec porazil i díky pomoci svého týmového kolegy Španěla Carlose Sainze rivala Nizozemce Maxe Verstappena z Red Bullu a bude moci v nedělním závodě snížit jeho náskok 38 bodů v čele mistrovství světa. Třetí byl na trati v Le Castellet druhý pilot Red Bullu Mexičan Sergio Pérez.

"Bylo to skvělé kolo. Během víkendu se mi nedařilo poskládat dohromady dobrý čas, ale teď se to povedlo a musím hlavně poděkovat za pomoc Carlosovi. Byla to skvělá týmová spolupráce," řekl po dojezdu před televizními kamerami Leclerc.

Vítěz posledního závodu v Rakousku Leclerc zajel v závěrečné části kvalifikace o 304 tisícin sekundy rychlejší čas než Verstappen a získal 16. pole position v kariéře. K tomu mu výrazně pomohl Sainz, jenž jel při měřených kolech před ním, rozrážel mu vzduch a Monačan mohl využít tzv. slipstream. Španělský jezdec nasadil o víkendu řadu nových komponentů v motoru a kvůli penalizaci měl již před kvalifikací jistý start z chvostu pole

"V týmu je výborná atmosféra a jsme ochotní si navzájem pomoct," uvedl Sainz. "Charles bude muset po startu bojovat s Maxem, ale věřím, že to zvládne. Jde o to zvládnout dobře úvod. Já jsem tu celý víkend rychlý, takže je trochu frustrující začínat tak daleko. Jsem ale rád, že Charles získal pole position," doplnil Sainz.

Leclerc může v závodě zaútočit na šesté vítězství v kariéře a první ve Francii. Dosud zde byl nejlépe před třemi lety třetí. Ferrari může triumfovat potřetí za sebou, což se mu naposledy podařilo před třemi lety.

Úřadující mistr světa a aktuální lídr průběžného pořadí Verstappen nenavázal na vítězství z třetího tréninku. Ve Francii obhajuje prvenství. Ze třetí příčky dostane na startu Leclerca pod tlak také Pérez.

"V kvalifikaci nám něco chybělo. Myslím, že to byla trochu přilnavost. Bylo to složitější, než jsem čekal. Ale máme do závodu připravené hodně slušné auto. Na rovinkách jsme rychlí a můžeme toho zítra využít," řekl Verstappen.

Čtvrtý skončil sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton z Mercedesu, který v neděli oslaví jubilejní 300. start ve formuli 1. Britský jezdec ztratil na Leclerca přes osm desetin sekundy.

Vedle Sainze odstartuje kvůli výměně komponentů z poslední řady také Dán Kevin Magnussen z Haasu. Jeho týmový kolega Němec Mick Schumacher doplatil v první části kvalifikace na smazaný čas a do druhé části se nedostal.

Velká cena Francie odstartuje v neděli v 15:00.

Výsledky kvalifikace na Velkou cenu Francie, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Le Castellet: 1. Leclerc (Mon./Ferrari) 1:30,872, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,304, 3. Pérez (Mex./Red Bull) -0,463, 4. Hamilton (Brit./Mercedes) -0,893, 5. Norris (Brit./McLaren) -1,160, 6. Russell (Brit./Mercedes) -1,259, 7. Alonso (Šp./Alpine) -1,680, 8. Cunoda (Jap./AlphaTauri) -1,908, 9. Sainz (Šp./Ferrari), 10. Magnussen (Dán./Haas) oba bez času.