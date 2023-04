Kvalifikaci na Velkou cenu Ázerbájdžánu F1 ovládl Leclerc před Verstappenem

Baku - Kvalifikaci na nedělní Velkou cenu Ázerbájdžánu vozů formule 1 vyhrál Charles Leclerc z Ferrari. Monacký jezdec porazil na městské trati v Baku o 188 tisícin sekundy úřadujícího mistra světa a lídra průběžného pořadí Maxe Verstappena z Red Bullu. Třetí skončil Verstappenův týmový kolega Sergio Pérez.

Pětadvacetiletý Leclerc získal devatenáctou pole position v kariéře a první v sezoně. V Ázerbájdžánu slavil první místo v kvalifikaci potřetí za sebou a vylepšil druhé místo z tréninku. Naposledy vyhrál kvalifikaci vloni v říjnu v Singapuru.

"Jsem překvapený. Přijeli jsme sem s tím, že by bylo skvělé, kdybychom skončili před Aston Martinem a Mercedesem. Že jsme na pole position, je vážně nečekané," řekl před televizními kamerami Leclerc. "Nesmíme ale zapomenout, že jsme výkonnostně asi stále za Red Bullem. Bude těžké se udržet ve vedení, ale je to náš cíl," doplnil.

Rodák z Monte Carla zajel nejrychlejší čas 1:40,203 v samotném závěru, do té doby měl s Verstappenem zcela shodný čas. V nedělním závodě může vylepšit až desáté místo v pořadí mistrovství světa.

"Tenhle víkend je pro nás velkou výzvou, protože bylo málo času na trénink. Od začátku z toho ale tady mám dobrý pocit," uvedl Leclerc.

Lídr šampionátu Verstappen, který vede o 15 bodů před Pérezem, nenavázal na pole position z posledního závodu v Austrálii ani na triumf z tréninku.

"Je to velmi těžké tady poskládat celé kolo. Při druhém pokusu jsme zkusili něco jiného, což asi nebylo ideální a stálo nás to čas. Jsme nicméně druzí a víme, že máme v závodech dobrou rychlost. Není to špatná pozice," řekl Verstappen.

První část kvalifikace byla dvakrát přerušená po nehodách Nycka de Vriese z AlphaTauri a Pierra Gaslyho z Alpine. Do závěrečných jízd se neprobojoval George Russell z Mercedesu, který skončil jedenáctý.

Pozměněný program Velké ceny Ázerbájdžánu pokračuje v sobotu kvalifikací na sprint od 10:30 SEČ. Speciálně bodovaný sprint, který se pojede jako samostatná disciplína a neovlivní nově pořadí na startu hlavního závodu, se uskuteční o pět hodin později.

"Těším se na to, co zde můžeme dokázat. Některé věci asi můžeme vylepšit, ale hlavní je zajet to čistě. Je snadné tady udělat chybu. Uvidíme zítra," dodal Verstappen.

Nedělní závod odstartuje ve 13:00.

Trénink a kvalifikace na Velkou cenu Ázerbájdžánu:

Trénink: 1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:42,315, 2. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,037, 3. Pérez (Mex./Red Bull) -0,139, 4. Sainz (Šp./Ferrari) -0,584, 5. Norris (Brit./McLaren) -0,810, 6. De Vries (Niz./AlphaTauri) -1,099.

Kvalifikace na nedělní závod: 1. Leclerc 1:40,203, 2. Verstappen -0,188, 3. Pérez -0,292, 4. Sainz -0,813, 5. Hamilton (Brit./Mercedes) -0,974, 6. Alonso (Šp./Aston Martin) -1,050.