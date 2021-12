Kvalifikaci na GP Saúdské Arábie vyhrál Hamilton, Verstappen v závěru boural

Džidda - Kvalifikaci na premiérovou Velkou cenu Saúdské Arábie vozů formule 1 vyhrál úřadující šampion Lewis Hamilton z Mercedesu před svým týmovým kolegou Valtterim Bottasem. Lídr mistrovství světa Max Verstappen z Red Bullu měl nehodu v poslední zatáčce závěrečného kola a odstartuje třetí. V závodě bude před Hamiltonem hájit osmibodový náskok v čele šampionátu, v případě rivalova většího bodového výpadku by se mohl stát už v neděli poprvé mistrem světa.

"Tohle byl náš cíl. V trénincích jsme tu byli rychlí, ale v kvalifikaci přišly nějaké problémy s tempem a pneumatikami. Umístění v přední řadě je proto skvělý výsledek. Pracovali jsme na simulátorech s Valtterim, jak to šlo. On je fakt nejlepší týmový kolega, jaký kdy v tomhle sportu byl," uvedl po dojezdu před televizními kamerami Hamilton.

Šestatřicetiletý Brit obdržel ještě před kvalifikací napomenutí a pokutu 25 tisíc eur za incident s Nikitou Mazepinem ve třetím tréninku. Další trest Hamiltonovi hrozil za nerespektování dvojitých žlutých vlajek, ty však nebyly podle komisařů signalizovány ani na panelu ani na volantu jezdce, takže vyvázl bez postihu.

V kvalifikaci rodák ze Stevenage pokračoval ve spolehlivých výkonech z pátečních tréninků a druhou kvalifikační část vyhrál rozdílem 234 tisícin sekundy.

Během rozhodující třetí části nicméně jeho rival Verstappen zrychlil a atakoval možnou třináctou pole position v kariéře. V posledním kole byl po dvou měřených úsecích nejrychlejší a zdálo se, že Hamitona z prvního místa sesadí. V závěrečné zatáčce ale nezvládl výjezd a po nárazu do zdi musel svůj vůz odstavit.

"Ta nehoda byla příšerná, ale v celkovém pohledu to byla dobrá kvalifikace. Bylo trochu těžké nasadit správné pneumatiky, protože je to městský okruh, ale věděl jsem, že máme dobré tempo," hodnotil Verstappen.

"Sám nevím, co se při té nehodě stalo. Zablokovala se mi kola, snažil jsem se udržet auto na trati a dojet to, ale po nárazu do zadní části jsem musel zastavit. Je to zklamání, ale jsem rád, že je auto rychlé a uvidíme, co dokážeme v závodě," uvedl Nizozemec.

Sedminásobný šampion Hamilton, který útočí na rekordní osmý triumf a překonání maxima Michaela Schumachera, tak získal 103. pole position v kariéře a druhou za sebou. "Je to těžký okruh. Neuvěřitelně technický a komplexní. Myslím, že můžeme být vděční za to, že se tu teď dařilo," podotkl Hamilton.

Před Verstappena se totiž dostal ještě Bottas, který tak završil postavení Mercedesu v přední řadě. Čtyřiadvacetiletému pilotovi Red Bullu hrozí po nehodě i výměna převodovky a potenciální trest v podobě ztráty pěti míst na startovním roštu. "Uvidíme. Zastavil jsem, hned jak to šlo, nevím, jak to dopadne," dodal Verstappen.

Předposlední podnik sezony se pojede za umělého osvětlení v neděli od 18:30 SEČ.

Kvalifikace na Velkou cenu Saúdské Arábie: 1. Hamilton (Brit./Mercedes) 1:27,511, 2. Bottas (Fin./Mercedes) -0,111, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,142, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,543, 5. Pérez (Mex./Red Bull) -0,612, 6. Gasly (Fr./Alpine) -0,614, 7. Norris (Brit./McLaren) -0,669, 8. Cunoda (Jap./AlphaTauri) -0,931, 9. Ocon (Fr./Alpine) -1,136, 10. Giovinazzi (It./Alfa Romeo) -1,243.