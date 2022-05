Kvalifikaci na GP Miami F1 ovládlo Ferrari, vyhrál Leclerc před Sainzem

Miami - Kvalifikaci na premiérovou Velkou cenu Miami vozů formule 1 ovládli piloti Ferrari, vyhrál aktuální lídr mistrovství světa Charles Leclerc před Carlosem Sainzem. Třetí skončil po chybě v závěrečném kole úřadující světový šampion Max Verstappen z Red Bullu. Hned za ním dojel jeho týmový kolega Sergio Pérez.

Čtyřiadvacetiletý Leclerc uspěl na trati v Miami Gardens v samotném závěru rozhodující třetí části, kdy porazil Sainze o 190 tisícin sekundy. Monacký jezdec, který se před kvalifikací setkal s bývalým hvězdným basketbalistou Tonym Parkerem, získal svou dvanáctou pole position v kariéře a třetí v této sezoně. V nedělním závodě zaútočí na páté vítězství v životě a třetí v tomto roce. Zároveň může zvýšit svůj náskok v čele MS, kde zatím vede o 27 bodů před Verstappenem.

"Minulý závod se mi nepodařil (byl šestý) a chyboval jsem v něm. Dnes jsem si ale vedl dobře. Startujeme na pole pole position a musíme to v závodě dotáhnout do konce," řekl po dojezdu před televizními kamerami Leclerc. "Red Bull je tu extrémně rychlý na rovinkách, my ale zase máme rychlost v zatáčkách. Bude to těsný souboj a snad z něj vyjdeme vítězně," doplnil monacký jezdec.

Druhý Sainz napravil na Floridě dosud nevydařené vystoupení. Španěl měl v pátek defekt, poté havaroval a v sobotním třetím tréninku skončil sedmý. V závěru kvalifikace však Sainz útočil na své první pole position v kariéře a druhou příčkou zaznamenal svůj nejlepší kvalifikační výsledek v sezoně.

"Musel jsem se z té páteční nehody sebrat a podařilo se mi to. Nebylo snadné získat zpět sebejistotu v autě. Podařilo se mi to až ve třetí části kvalifikace. Na pole position to sice nestačilo, ale když si vezmu, kde jsem začínal, beru to," uvedl Sainz.

Průběžné vedení naopak neudržel Verstappen, který před závěrečnými pokusy figuroval v čele. Při útoku na další rychlé kolo však nizozemský pilot Red Bullu vyjel už v prvním sektoru mimo trať a musel kolo vzdát.

"Celkově jsem ale s kvalifikací spokojený. Včera jsem v tréninku zajel tak čtyři nebo pět kol, takže jsem se snažil to na trati co nejvíc dohnat a najít správné vyvážení. Výsledek mě trochu překvapil, protože to není snadný okruh na naučení. Myslím, že jsme odvedli dobrou práci a zítra máme další šanci. Jsme rychlí a auto se chová dobře. Už se na to těším," prohlásil Verstappen.

Mezi absolutní elitou chyběl opět Mercedes, kterému nepomohla v zázemí ani podpora Michelle Obamové, manželky bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy. "Stříbrné šípy" nasadily v Miami po neúspěšném vstupu do sezony balíček úprav a Lewis Hamilton se kvalifikoval jako šestý. Naopak jeho týmový kolega a vítěz druhého tréninku George Russell do závěrečné části nepostoupil a zahájí závod z 12. místa.

Velká cena Miami se uskuteční poprvé v historii a jde o jeden ze dvou letošních podniků v USA. Druhým závodem bude v říjnu závod v texaském Austinu. Závod v Miami Gardens začne v neděli od 21:30 SELČ.

Kvalifikace na Velkou cenu Miami, závod mistrovství světa vozů formule 1: 1. Leclerc (Mon./Ferrari) 1:28,796, 2. Sainz (Šp./Ferrari) -0,190, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,195, 4. Pérez (Mex./Red Bull) -0,240, 5. Bottas (Fin./Alfa Romeo) -0,679, 6. Hamilton (Brit./Mercedes) -0,829, 7. Gasly (Fr./AlphaTauri) -0,894, 8. Norris (Brit./McLaren) -0,954, 9. Cunoda (Jap./AlphaTauri) -1,136, 10. Stroll (Kan./Aston Martin) -1,880.