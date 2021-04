Kvalifikaci na GP Emilie Romagny vyhrál Hamilton

Imola (Itálie) - Britský pilot Mercedesu Lewis Hamilton vyhrál kvalifikaci na Velkou cenu Emilie Romagny formule 1. Úřadující šampion porazil oba jezdce Red Bullu Sergia Péreze a Maxe Verstappena. Jeho týmový kolega Valtteri Bottas skončil až osmý. Našlápnuto mezi nejlepší měl i Lando Norris z McLarenu, ale vedení závodu mu odebralo závěrečný čas kvůli porušení traťových limitů.

Sedminásobný mistr světa Hamilton potvrdil narůstající formu Mercedesu a po 99. kvalifikačním vítězství vykročil za možným 97. triumfem v kariéře. Péreze porazil o 35 tisícin sekundy, Verstappena o 87. Šestatřicetiletý Brit může nejen navázat na úvodní výhru z Bahrajnu, ale obhájit na trati v Imole i loňské vítězství.

"Bylo to skvělé. Ani jsem nečekal, že skončím před oběma Red Bully. Jsou tu hodně rychlí, ale i já mám teď ze svého auta dobrý pocit. Skládám respekt před týmem, jakou práci na něm během pauzy udělal," řekl pro BBC Hamilton. "Miluju výzvy a jsem rád, že tu mám vedle sebe oba Red Bully. Jsou pro nás velkou výzvou a určitě to bude opět náročné na strategii," doplnil.

Zlepšení zaznamenal i Pérez, který před třemi týdny skončil v kvalifikaci na 11. příčce. Nyní ale sahal po první pole postion v životě. "V závěrečné zatáčce jsem udělal chybu a ta mě stála první místo. Nicméně i druhá příčka je dobrá a musíme se ujistit, že se budeme nadále zlepšovat. Teprve na neděli opravdu záleží," uvedl mexický jezdec.

Naopak Verstappen nenavázal na nejrychlejší čas ve třetím tréninku a netajil zklamání. "Závěrečná kvalifikace nebyla dobrá. Ve třetí zatáčce jsem vyjel mimo a nebylo to čisté kolo. Nemůže se vám ale pořád dařit. Přesto je to stále třetí místo, což je dobrá startovní pozice. Závod bude určitě zajímavý. Máme tu dvě odlišná auta a odlišné pneumatiky. Zkusíme jim to co nejvíc ztížit," ujistil třiadvacetiletý Nizozemec.

Závěrečná část kvalifikace nevyšla druhému pilotovi mistrovské stáje Bottasovi. Fin, který v Imole obsadil pole position v minulém roce, ztratil přes 0,4 sekundy a odstartuje až osmý. O místo lépe bude stát Brit Norris, jenže ani on nebude spokojen. Mladý závodník McLarenu totiž útočil časem na nejlepší trojku, ale ředitelství závodu mu jeho rychlý čas škrtlo poté, co se v jedné chvíli těsně nevešel na trať.

Domácí jezdci Ferrari prožili rozporuplné jízdy. Charles Leclerc skončil na čtvrtém místě, Carlos Sainz se do závěrečné části nedostal a byl jedenáctý.

Hned v úvodu vypadl také ambiciózní Japonec Júki Cunoda. Nováček v týmu AlphaTauri, který v úvodní Velké ceně Bahrajnu vybojoval bodované deváté místo, dostal tentokrát v první části kvalifikace smyk a při tvrdé havárii zničil zadní část vozu. Závod zahájí z poslední dvacáté příčky. Velká cena Emilie Romagny odstartuje v neděli v 15:00.

Kvalifikace na Velkou cenu Emilie Romagny, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Imole: 1. Hamilton (Brit./Mercedes) 1:14,411, 2. Pérez (Mex./Red Bull) -0,035, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,087, 4. Leclerc (Niz./Ferrari) -0,329, 5. Gasly (Fr./AlphaTauri) -0,379, 6. Ricciardo (Austr./McLaren) -0,415, 7. Norris (Brit./McLaren) -0,464, 8. Bottas (Fin./Mercedes) -0,487, 9. Ocon (Fr./Alpine) -0,799, 10. Stroll (Kan./Aston Martin) bez času.