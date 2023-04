Kvalifikaci formule 1 v Austrálii vyhrál Verstappen, Pérez odstartuje poslední

Melbourne - Kvalifikaci na Velkou cenu Austrálie formule 1 vyhrál úřadující mistr světa Max Verstappen z Red Bullu. Nizozemský pilot porazil o 236 tisícin sekundy George Russella z Mercedesu. Třetí byl další pilot "Stříbrných šípů" Lewis Hamilton. Verstappenův týmový kolega a druhý muž průběžného pořadí Sergio Pérez nepostoupil kvůli technickým potížím a výjezdu mimo trať z první části kvalifikace a odstartuje v neděli z poslední 20. příčky.

Pětadvacetiletý Verstappen získal 22. pole position a zaútočí v Melbourne na 37. vítězství v kariéře. V případě druhého triumfu v sezoně by si upevnil vedení v šampionátu. V tuto chvíli vede o bod před Pérezem, třetí Fernando Alonso z Aston Martinu na něj ztrácí dalších třináct.

"Myslím, že to poslední kolo se povedlo. Během víkendu jsme měli problém dostat pneumatiky do správné teploty, ale ve třetí části kvalifikace to fungovalo. Za pole position jsem rád," řekl před televizními kamerami Verstappen, který málem během jízdy srazil ptáka na trati. "Naštěstí to dobře dopadlo. Tyhle věci se na městských okruzích mohou stát," doplnil.

Red Bull může v Austrálii ukončit dvanáctileté čekání na vítězství. Naposledy vyhrál v Melbourne v roce 2011 Sebastian Vettel. "Já sám jsem tu zatím byl na pódiu jen jednou. Tentokrát už ale chci na jiný stupínek," uvedl Verstappen.

Pérez se nezbavil potíží z třetího tréninku, kdy si stěžoval na chování vozu. Také v úvodu kvalifikace vyjel mimo trať a poukázal na stejné problémy. Red Bull tak zabrzdily technické potíže podruhé za sebou. Před dvěma týdny se potýkal se spolehlivostí Verstappen, který odstartoval v Džiddě až jako patnáctý.

Hlavními Verstappenovými konkurenty se stali piloti Mercedesu, kteří odsunuli na čtvrté místo Alonsa. Russell jako jediný po Verstappenovi stlačil čas pod 1:17, hned za něj se zařadil sedminásobný mistr světa Hamilton.

"Tohle jsme nečekali. Lidé v továrně nebo tady v Melbourne tvrdě pracovali a teď jsme zajeli skvělou jízdu. Auto ožilo. Poslední kolo jsem jel na absolutním limitu a upřímně jsem i trochu zklamaný, že jsme nezískali pole position. Na závod se ale už moc těším. Proti Maxovi to bude těžké, nicméně teď z toho mám velkou radost," dodal Russell.

Mimo čelní příčky naopak zůstali jezdci Ferrari. Carlos Sainz byl pátý, Charles Leclerc se kvalifikoval jako sedmý.

Závod odstartuje v Melbourne v neděli od 7:00 SELČ.

Kvalifikace na Velkou cenu Austrálie, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Melbourne:

1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:16,732, 2. Russell -0,236, 3. Hamilton (oba Brit./Mercedes) -0,372, 4. Alonso (Šp./Aston Martin) -0,407, 5. Sainz (Šp./Ferrari) -0,538, 6. Stroll (Kan./Aston Martin) -0,576.