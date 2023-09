Kvalifikaci F1 v Singapuru vyhrál Sainz před Russellem, Red Bull neuspěl

Singapur - Kvalifikaci na Velkou cenu Singapuru vozů formule 1 vyhrál Carlos Sainz Jr. z Ferrari. Španělský jezdec porazil na okruhu Marina Bay o 72 tisícin sekundy George Russella z Mercedesu. Třetí byl Sainzův týmový kolega Charles Leclerc. Mimo první desítku skončili nečekaně oba piloti mistrovského Red Bullu. Lídr šampionátu Max Verstappen obsadil jedenácté místo, Sergio Pérez dojel třináctý.

Kvalifikace byla také na několik desítek minut přerušena po těžké nehodě Lance Strolla z Aston Martinu. Kanadský jezdec havaroval v závěru první části, výrazně poškodil svůj vůz i ochranné bariéry. Vyvázl zdravotně v pořádku, odstartuje ale z posledního dvacátého místa.

Devětadvacetiletý Sainz vybojoval pátou pole position v kariéře a druhou za sebou. Před dvěma týdny ovládl kvalifikaci v Itálii. Rodák z Madridu může v nedělním závodě zaútočit na druhé vítězství v kariéře. Vloni skončil v Singapuru třetí.

"Je to trochu podobné jako v Monze. Od prvního tréninku se tu cítím dobře. Ve třetí části kvalifikace jsem se soustředil, abych neudělal žádnou chybu a zajel to čistě," řekl před televizními kamerami Sainz. "Bylo by úžasné sesadit Red Bull. Určitě je to náš cíl a zítra zkusíme zvítězit. Dám do toho vše jako v Monze a snad to bude stačit," doplnil Sainz.

Double Ferrari překazil Brit Russell, který porazil v závěrečném kole Leclerca o sedm tisícin sekundy. Čtvrtý skončil Lando Norris z McLarenu.

"Bylo to náročné. Když sednete do auta, je to jako v sauně a stále se potíte. Musíte se snažit zůstat co nejvíce v pohodě. Celkově jsem ale zatím s víkendem spokojen. Ve voze se cítím sebevědomě," řekl Russell.

Velké zklamání naopak zavládlo u Red Bullu. Pětadvacetiletý Verstappen, který útočí na 11. vítězství v řadě a vylepšení vlastního rekordu, hledal v kvalifikaci ideální tempo a nedostal se ani do závěrečné části. "Nevím, jestli jste to viděli, ale bylo to naprosto šokující," hlásil Nizozemec do vysílačky po dokončení posledního kola.

Rozhořčení netajil ani mezi novináři. "Věděl jsem, že je vždycky těžké získat pole position, ale tohle jsem nečekal... Jak jsem říkal v rádiu: Byla to šokující zkušenost. Auto neustále klouzalo a nemělo žádnou trakci. Prostě se velmi obtížně řídilo," řekl Verstappen.

Lídr šampionátu potvrdil, že se mu na okruhu Marina Bay nedaří. Nejlépe zde byl před pěti lety druhý, vloni skončil sedmý. Neuspěl ani loňský vítěz Pérez. Mexičan dostal v závěru druhé části smyk a obsadil třináctou příčku. Oba Red Bully chyběly v závěrečné fázi kvalifikace poprvé od Velké ceny Ruska 2018.

Nedělní závod začne ve 14:00 SELČ.

Kvalifikace na Velkou cenu Singapuru, závod mistrovství světa vozů formule 1: 1. Sainz (Šp./Ferrari) 1:30,984, 2. Russell (Brit./Mercedes) -0,072, 3. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,079, 4. Norris (Brit./McLaren) -0,286, 5. Hamilton (Brit./Mercedes) -0,501, 6. Magnussen (Dán./Haas) -0,591.