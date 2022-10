Kvalifikaci F1 v Singapuru vyhrál Leclerc, Verstappen odstartuje až jako osmý

Singapur - Vyrovnanou kvalifikaci na Velkou cenu Singapuru formule 1 vyhrál na osychající trati Charles Leclerc z Ferrari. Monacký závodník porazil o 22 tisícin sekundy Sergia Péreze z Red Bullu a o dalších 32 tisícin Lewise Hamiltona z Mercedesu. Lídr průběžného pořadí Max Verstappen, který může o víkendu slavit obhajobu titulu, odstartuje v neděli až jako osmý.

Čtyřiadvacetiletý Leclerc získal devátou letošní pole position a osmnáctou celkově. V závodě zaútočí na šesté vítězství v kariéře a první v Singapuru. Před třemi lety, kdy se závod jel na okruhu v Marina Bay naposledy, skončil druhý. V případě vítězství by snížil manko 116 bodů na vedoucího Verstappena.

"Byla to velmi složitá kvalifikace. První dvě části jsme zajeli na přechodných pneumatikách a do poslední zvolili měkké. Byla to správná volba. V posledním kole jsem sice chyboval a nečekal jsem, že by to byla pole position, i tak to ale stačilo. Nemáme pro závod moc dat, ale pokud se nám podaří dobře připravit, jsem si jistý, že můžeme vyhrát," řekl v televizním rozhovoru Leclerc.

Nizozemec Verstappen, který v pátek oslavil 25. narozeniny, může v Singapuru získat v předstihu druhý titul. Musí ale vybojovat o 22 bodů více než Leclerc a o 13 než Pérez. Rodák z Hasseltu a obhájce titulu usiluje o šesté vítězství za sebou, kvalifikace mu ale nevyšla. Do závěrečného pokusu o rychlé kolo se nezapojil, protože tým jej odvolal kvůli nedostatku paliva do boxů.

"Proč, proč? Co to říkáte? To je neuvěřitelné. Nerozumím tomu," netajil Verstappen v kokpitu rozhořčení a situaci komentoval několika vulgárními slovy. Nespokojenost z něj vyzařovala i mezi novináři. "V posledním kole mi řekli, abych zajel do boxů. Později jsem zjistil, že nám dochází palivo. Je to neskutečně frustrující a nemělo by se to stávat. Měli jsme si toho všimnout dřív. Samozřejmě vím, že je to vždy týmová práce. Mohu chybovat já i oni, ale tohle je vždy nepřijatelné," doplnil Verstappen.

Nejvýše postaveným pilotem Red Bullu tak bude na startu druhý Pérez. "Je to šance hned od začátku zaútočit na Charlese. Chci si tu dojet pro vítězství. Trochu mě mrzí, že jsem o dvě setinky přišel o pole position, ale i tak je to skvělý výsledek. Možná bude zítra zase mokro, takže bude hlavní nechybovat," uvedl Pérez.

Jednačtyřicetiletý Fernando Alonso, který v neděli stanoví 350. startem v F1 nový rekord, se kvalifikoval jako pátý. V první desítce je také devátý Kevin Magnussen z Haasu. Mezi nejlepšími naopak chybí George Russell z Mercedesu, jenž obsadil jedenácté místo.

Velká cena Singapuru odstartuje v neděli ve 14:00 SELČ.

Kvalifikace na Velkou cenu Singapuru, závod mistrovství světa vozů formule 1: 1. Leclerc (Mon./Ferrari) 1:49,412, 2. Pérez (Mex./Red Bull) -0,022, 3. Hamilton (Brit./Mercedes) -0,054, 4. Sainz (Šp./Ferrari) -0,171, 5. Alonso (Šp./Alpine) -0,554, 6. Norris (Brit./McLaren) -1,172, 7. Gasly (Fr./Alpha Tauri) -1,799, 8. Verstappen (Niz./Red Bull) -1,983, 9. Magnussen (Dán./Haas) -2,161, 10. Cunoda (Jap./Alpha Tauri) -2,571.