Kvalifikaci F1 v Maďarsku vyhrál Russell před Ferrari

Budapešť - Kvalifikaci na Velkou cenu Maďarska formule 1 vyhrál překvapivě Brit George Russell z Mercedesu a vybojoval první pole position v kariéře. Čtyřiadvacetiletý jezdec "Stříbrných šípů" porazil na Hungaroringu o 44 tisícin sekundy Carlose Sainze, třetí byl další pilot Ferrari Charles Leclerc. Lídr mistrovství světa Max Verstappen skončil po technických potížích až desátý.

Russell zajel nejlepší čas 1:17,337 v úplném závěru. Jeho maximem v kvalifikaci byla dosud dvě druhá místa a v neděli bude mít ideální výchozí pozici pro zisk premiérového vítězství v MS.

"Létám z toho teď hodně vysoko. Je to něco neskutečného," řekl před televizními kamerami Russell. "Včera jsme zažili pravděpodobně nejhorší pátek v sezoně, a přestože jsme přes noc hodně pracovali, nevěděli jsme, jakým směrem jít. V posledním kole se ale vše sešlo. Projel jsem cílem, podíval se na monitory a viděl, že jsme první. Musíme se kouknout, kde se to vůbec vzalo. Do závodu půjdeme po hlavě," uvedl Brit.

Šanci na první triumf v sezoně živí díky Russellovi také tým Mercedes. Bývalý hegemon šampionátu a vítěz osmi předchozích ročníků Poháru konstruktérů se od začátku sezony potýká po změně pravidel se ztrátou rychlosti. Russell si může polepšit v pořadí jezdců. Nyní mu patří páté místo a od čtvrtého Sainze ho dělí jen bod.

Sainz řekl, že s každým závodem a kvalifikací se cítí lépe. "Dnes jsem si myslel, že máme rychlost na pole position, ale nakonec nám nevyšel poslední sektor. George si zaslouží gratulaci, musel zajet fakt parádní kolo," řekl Sainz.

Španěl bude útočit na druhé vítězství v sezoně, Leclerc už z druhé řady na čtvrté. Monacký pilot bude chtít také využít kvalifikační neúspěch Verstappena a snížit jeho náskok v čele pořadí. Rodák z Monte Carla aktuálně ztrácí z druhé příčky 63 bodů.

"Zaměřujeme se teď hlavně na nás samotné. Dneska to nebyl povedený den, trápil jsem se s pneumatikami a nedařilo se mi je dostat do správné provozní teploty. Bylo proto těžké poskládat dobré kolo. Musíme se na to podívat. Tempo ale jinak máme dobré a věřím, že to můžeme zítra otočit," podotkl Leclerc.

Úřadující šampion Verstappen zajel nejhorší kvalifikační výsledek v této sezoně. Nizozemský jezdec Red Bullu nejprve při prvním pokusu o rychlé kolo ve finálové části probrzdil a zajel průběžně sedmý čas. Poté si stěžoval na ztrátu výkonu a propadl se na konec pořadí. Na vítězného Russella ztratil takřka sekundu a půl.

"Max se cítil hodně dobře a myslím, že jsme měli na pole position. Ve druhém kole ale zablokoval kola a pak měl problém s motorem. Pokusil se to restartovat, ale bohužel to nevyšlo. Ve třetí části nezajel reprezentativní čas. Zítřejší závod bude trochu hektičtější," prohlásil šéf Red Bullu Christian Horner, jehož druhý jezdec Sergio Pérez skončil dokonce až jedenáctý.

Velká cena Maďarska odstartuje v neděli v 15:00.

Kvalifikace na Velkou cenu Maďarska, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Budapešti: 1. Russell (Brit./Mercedes) 1:17,337, 2. Sainz (Šp./Ferrari) -0,044, 3. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,190, 4. Norris (Brit./McLaren) -0,392, 5. Ocon (Fr./Alpine) -0,641, 6. Alonso (Šp./Alpine) -0,701, 7. Hamilton (Brit./Mercedes) -0,765, 8. Bottas (Fin./Alfa Romeo) -0,780, 9. Ricciardo (Austr./McLaren) -1,002, 10. Verstappen (Niz./Red Bull) -1,446.