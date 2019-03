Melbourne - Kvalifikaci na úvodní závod nové sezony formule 1 Velkou cenu Austrálie vyhrál pošesté za sebou Lewis Hamilton. Na druhém místě za úřadujícím mistrem světa těsně skončil jeho týmový kolega z Mercedesu Valtteri Bottas. Třetí Sebastian Vettel z Ferrari už zaostal o sedm desetin.

Hamilton o zisku 84. pole position v kariéře rozhodl časem 1:20,486 a postaral se o nový rekord okruhu v Albert Parku. Pětinásobný mistr světa porazil Bottase o jednu desetinu a do úvodního závodu sezony odstartuje pošesté za sebou z prvního místa.

Celkem navíc v Austrálii vyhrál kvalifikaci poosmé v kariéře a vyrovnal rekord Michaela Schumachera a Ayrtona Senny v počtu pole position v jedné Velké ceně. "Dnes to bylo velmi dramatické, ještě teď jsem z toho rozklepaný. Po testech jsme vůbec neměli tušení, co nás tady může čekat. Ale všichni do toho dali maximum a nakonec bylo všechno dokonalé," připomněl britský pilot nevýrazné výsledky Mercedesu v předsezonních testech.

Naposledy ale Hamilton v Melbourne zvítězil v roce 2014, v předchozích dvou letech v Austrálii vždy vyhrál Vettel. Tentokrát ale bude mít čtyřnásobný mistr světa těžkou pozici, protože na Hamiltona ztratil sedm desetin. "Mercedes je jasný favorit, ale my jsme přijeli závodit. Máme dobré auto, tak uvidíme, jak to bude vypadat zítra," uvedl Vettel.

O další desetinu pomalejší byl čtvrtý Max Verstappen z Red Bullu a pátý Charles Leclerc z Ferrari už zaostal o sekundu. Osmým místem překvapil Lando Norris z McLarenu. "Byl jsem tak nervózní, že mi to málem všechno pokazilo. Je super vidět, že můžeme jezdit na slušných příčkách, ale nesmíme polevit, aby to nebyla ojedinělá záležitost," prohlásil.

Nedařilo se naopak jinému nováčkovi Georgi Russelovi, který byl předposlední. Poslední místo obsadil jeho týmový kolega z Williamsu Robert Kubica, který se do formule vrátil po osmi letech a vážné nehodě v rallye, po níž málem přišel o ruku. Polský pilot měl dnes na trati problémy a ve třetím tréninku vrazil do zdi u boxové uličky, v kvalifikaci pak poškodil kolo.

Kvalifikace na Velkou cenu Austrálie, úvodní závod MS formule 1:

1. Hamilton (Brit./Mercedes) 1:20,486, 2. Bottas (Fin./Mercedes) -0,112, 3. Vettel (Něm./Ferrari) -0,704, 4. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,834, 5. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,956, 6. Grosjean (Fr./Haas) -1,340, 7. Magnussen (Dán./Haas) -1,613, 8. Norris (Brit./McLaren) -1,818, 9. Räikkönen (Fin./Alfa Romeo) -1,828, 10. Pérez (Mex./Racing Point) -2,295.