Kvalifikace na Velkou pardubickou začíná s novými pravidly a výjimečným dostihem

Pardubice - V sobotu bude na pardubickém dostihovém závodišti na programu první kvalifikace na Velkou pardubickou. Zapojí se do ní mimo jiné loňský vítěz největšího překážkového dostihu v Česku Mr Spex. Pro letošek budou platit jiná pravidla než dříve a červnový kvalifikační dostih bude mít speciální parametry.

Pro kvalifikaci do 133. ročníku Velké pardubické, která se uskuteční 8. října, nebude na rozdíl od minulosti stačit dokončení kvalifikačního dostihu. "Nyní je nutné umístit se do pátého místa, nebo kvalifikační dostih dokončit s maximálním časovým odstupem na vítěze 20 vteřin. Chceme tak prověřit kvalitu a připravenost koní do náročného dostihu, jakým Velká pardubická je," uvedl v tiskové zprávě ředitel Dostihového spolku Jaroslav Müller.

Kvalifikační dostihy budou tradičně čtyři. Červnová kvalifikace bude kratší a s vyššími finančními prémiemi. Cílem organizátorů je nalákat zahraniční stáje zejména z Francie, aby si specifické závodiště vyzkoušely dříve než při Velké pardubické. Červnová kvalifikace se poběží o milion korun, ostatní tři o půl milionu, což je o sto tisíc více než loni.

První kvalifikace bývá tradičně kvalitně obsazena. Od roku 2017 platí, že v ní startoval pozdější vítěz Velké pardubické. V sedle Mr Spexe bude v sobotu po téměř třech letech Jan Odložil, který zaskočí za zraněného Lukáše Matuského. Očekávaný je návrat Evžena, který byl v předloňské Velké pardubické s žokejem Jaroslavem Myškou druhý a celou loňskou sezonu odpočíval po zranění.