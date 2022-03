Kuzová uprchla před válkou na Ukrajině, nyní učí děti uprchlíků v Hlučíně

Hlučín (Opavsko) - Devětatřicetiletá učitelka Halyna Kuzová před časem uprchla i s dětmi před válečným konfliktem z Ukrajiny. Nyní učí děti jiných ukrajinských uprchlíků v Základní škole Rovniny v Hlučíně na Opavsku. Věnuje se celkem pěti dětem. Její vlastní potomci do školy v Česku zatím nechodí, se svými učiteli se spojují prostřednictvím on-line vyučování. Kuzová to dnes řekla ČTK. V Hlučíně momentálně našlo domov osm ukrajinských rodin.

Fotogalerie

Manžel Kuzové několik let pracuje v Ostravě. Když v únoru vypukla na Ukrajině válka, Kuzová se rozhodla i s dětmi opustit domov v Ternopilské oblasti na západě země. "U nás válka ještě nebyla. Od nejbližších bojů jsme byli asi 100 kilometrů daleko," řekla. Měla ale strach zůstat doma a s třináctiletým synem a devatenáctiletou dcerou odjela do Ostravy. "Moje děti se učí on-line s učiteli na Ukrajině. Oni by se chtěli vrátit domu. I já se chci vrátit domů," uvedla.

Místo učitelky v hlučínské škole získala Kuzová s pomocí známých. "Když jsem se dozvěděl, že existuje možnost přijmout ukrajinskou učitelku, která se navíc dokáže domluvit i česky, využil jsem ji," řekl ČTK ředitel školy Miroslav Všetečka. V jeho škole se vzdělávají děti od první do čtvrté třídy, děti z druhého stupně chodí do další hlučínské školy.

Pro děti ukrajinských uprchlíků má škola podle ředitele vyčleněnou speciální třídu s vlastní učitelkou. "Předpokládáme, že takto to bude fingovat do konce školního roku. Poté, co si děti zvyknou na nové prostředí a trochu se naučí česky, chceme je zařadit do běžných tříd," řekl Všetečka. Dodal, že i pak by mohla Kuzová na škole působit, například jako asistentka ukrajinských dětí.

"Jsem ráda, že jsem se sem dostala. Je tady taková rodinná atmosféra. Ráda pracuji s dětmi. Myslím, že jich časem bude ještě víc," řekla Kuzová dnes před začátkem vyučování.

Děti, které má ve třídě momentálně na starost, pochází z východní části Ukrajiny, kde se mluví často rusky a ukrajinštinu se učí ve škole. "Nemáme učebnice, tiskneme si pracovní listy. Myslím, že to zvládneme," uvedla Kuzová, která s žáky mluví hlavně ukrajinsky. Sama sice mluví i rusky, ruštinu používat ale nechce. Vnímá ji jako jazyk agresora.

Hlučínský starosta Pavel Paschek ČTK řekl, že ve městě nyní našlo dočasný domov osm ukrajinských rodin. "Číslo se ale mění. Vím o tom, že se dvě maminky chystají přestěhovat do Ostravy. Další dvě jsou naopak na cestě a mají zájem bydlet v Hlučíně," řekl. Postaráno je podle něj o děti všech věkových kategorií. "Pro předškolní děti Dům dětí a mládeže vytvořil speciální dopolední skupinu. Děti z druhého stupně pak docházejí na Základní školu Hornická," dodal.