Kutnohorští radní souhlasí s pronájmem dalšího rybníka Vágnerovi

Kutná Hora - Rybář a cestovatel Jakub Vágner si chce na Kutnohorsku pronajmout rybník Medenice a chovat v něm velké sumce. Kutnohorští radní souhlasili s uzavřením nájemní smlouvy, schválit to musí ještě zastupitelstvo, řekl ČTK starosta Josef Viktora (ANO).

Vágner si už dříve od města pronajal rybníky Katlov a Pohan a vybudoval u nich areál pro sportovní rybolov. O pronájmu dalšího rybníka o rozloze 9,5 hektaru už zastupitelé jednali, požadovali však ještě, aby rada s rybářem doladila některá ustanovení smlouvy.

Podle Viktory smlouva sjednocuje dobu pronájmu u všech tří rybníků do 31. října 2038 s opcí na dalších 25 let. "Podmínky jsou stejné, je to sjednocené s tím, jak má pronajatý Katlov nebo Pohan," uvedl Viktora. Připomněl, že v Katlově chová Vágner kapry a v menším rybníku Pohan jesetery. "V Medenici by chtěl mít velké sumce," dodal starosta.

Sedmatřicetiletý syn hudebníka Karla Vágnera je držitelem mnoha rybářských rekordů, za rybami a dobrodružstvím cestuje po celém světě. Propaguje rybářský přístup zvaný "chyť a pusť", kdy se ulovené ryby vracejí do vody.