Kušnierz u soudu vypovídal k údajným machinacím v úřadu ROP Severozápad

Litoměřice - K údajným machinacím v úřadu ROP Severozápad dnes u ústeckého krajského soudu vypovídal jeho bývalý ředitel Petr Kušnierz, jenž byl již dříve odsouzen. Řekl, že existovala dohoda mezi Ústeckým a Karlovarským krajem, která se týkala rozdělování evropských dotací. Originál dohody podepsaný politiky z obou krajů podle svých slov spálil. Uvedl, že byly vytipované projekty za Ústecký kraj, které měly dotaci dostat. Podle státního zástupce zmanipulovali obžalovaní evropské dotace ve výši 14 miliard korun. Před soudem se z několika zločinů zpovídá 27 lidí.

Případ se týká rozdělování evropských dotací v Ústeckém a Karlovarském kraji od května 2008 do září 2011. Mezi obžalovanými jsou bývalí hejtmani, radní, podnikatelé, vysocí úředníci. Kušnierz na vyšetřování případu spolupracoval s policií. Dnes řekl, že spolupracujícím obviněným se stal pod tlakem.

Kušnierz dostal podle svého vyjádření nejprve nabídku stát se náhradním hodnotitelem ve třetí ze čtyř fází hodnocení projektů. Uvedl, že od politiků zaznělo, že mezi podpořenými projekty mají být zejména ty z Chomutovska a Mostecka. Právě z těchto okresů pochází velká část obžalovaných za Ústecký kraj. Hodnocení bylo podle Kušnierze subjektivní, pracovalo se na něm laxně a rychle. Tabulku k hodnocení jednotlivých projektů prý Kušnierz občas vyplnil i za někoho jiného. O tom, jaký projekt má podpořit, se Kušnierz podle svých slov radil i s Danielem Ježkem a Alexandrem Novákem, kteří jsou podle obžaloby hlavními aktéry organizované zločinecké skupiny. "Od začátku jsem věděl, že tam jsou zájmové projekty Ústeckého a Karlovarského kraje, že tam mají od začátku nějaké cíle, co by se mělo prosadit," uvedl Kušnierz.

Ředitelem úřadu byl Kušnierz od prosince 2009 do března 2011, kdy byl vzat do vazby, od roku 2008 byl členem hodnotící komise. Kušnierz řekl, že nabídku na místo ředitele dostal od Ježka s odůvodněním, že dosavadní ředitel Petr Vráblík není loajální. Přihlásil se tedy do výběrového řízení. "Byly indicie, že bych to mohl vyhrát," řekl Kušnierz, podle kterého o jeho osobě na pozici ředitele jednali zástupci Ústeckého a Karlovarského kraje. Dokumenty, které se týkaly úřadu ROP Severozápad, podle svých slov spálil poté, co byl propuštěn z vazby.

Výslech Kušnierze je naplánován i na další dny. Poté přijdou na řadu svědci.

Dotační program byl kvůli neprůhlednému rozdělování peněz a chybám v projektech téměř dva roky pozastaven. EU už dřív vyměřila za chyby pokutu 2,7 miliardy korun. Obžalovaným hrozí až 16 let vězení. Většina z nich u soudu vinu odmítla.