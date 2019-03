Londýn - Kurzy sázek dávají dvacetiprocentní šanci, že britská premiérka Theresa Mayová do konce tohoto měsíce odstoupí z funkce. Uvedla to dnes sázková kancelář Ladbrokes. Premiérčina kancelář se přitom odmítla vyjádřit ke zprávě deníku The Times, že se debatuje o načasování premiérčiny demise. Ale nejmenovaný zdroj z Downing Street řekl agentuře Reuters, že zpráva neodpovídá skutečnosti.

Zmíněné noviny citovaly nejmenovaný zdroj Downing Street, podle kterého si i premiérčini nejbližší spojenci myslí, že Mayová nevyhnutelně bude muset odstoupit.

V souvislosti s chaotickou situací okolo odkládaného odchodu Británie z Evropské unie o případné demisi Mayové spekulují média. "Nic není jisté, ale zdá se pravděpodobné, že dlouhý odklad by mohl znamenat konec premiérství Mayové," napsal server politico.eu. "Je naprosto osamocená," napsal o Mayové šéf politického zpravodajství bulvárního listu The Sun Tom Newton Dunn.

Británie měla opustit EU 29. března, ale summit EU tento týden poskytl odklad přinejmenším do 12. dubna.