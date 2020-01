Kurzova cesta do Prahy ukáže vývoj jaderné debaty, píše Wiener Zeitung

Vídeň - Plány Česka na posílení výroby elektrické energie z jádra by opět mohly zhoršit vztahy mezi Prahou a Vídní, pro které v minulosti kvůli jaderné elektrárně Temelín byly běžné silniční blokády na rakousko-českých hranicích. Čtvrteční cesta rakouského kancléře Sebastiana Kurze do české metropole tak podle listu Wiener Zeitung ukáže, jak se nukleární debata mezi oběma státy bude v budoucnu vyvíjet.

Deník poznamenal, že po hraničních blokádách zvítězil ve vztazích pragmatismus a že Česko je podle hospodářských přehledů pro Rakousko v rámci Evropské unie pátým nejdůležitějším vývozním partnerem a v případě dovozu třetím nejvýznamnějším. A právě na společné hospodářské či dopravní projekty rakouští a čeští politici při bilaterálních jednáních kladou důraz raději než na jadernou energetiku, ke které shodně poznamenávají, že na ni mají odlišné názory.

"Otázkou je, zda to takto zůstane. Ve čtvrtek po účasti na summitu visegrádských států (Česko, Polsko, Slovensko a Maďarsko) čeká kancléře Sebastiana Kurze ještě bilaterální schůzka s českým premiérem Andrejem Babišem," napsal Wiener Zeitung s tím, že Temelín bude jedním z témat. "Setkání přinese první informace o tom, jak se debata bude dále vyvíjet," dodal list.

Lidovec Kurz se před týdnem stal podruhé rakouským kancléřem, tentokrát místo pravicově populistické Svobodné strany Rakouska (FPÖ) vytvořil koalici se Zelenými. A účast ekologicky zaměřené strany tak podle Wiener Zeitung vyvolává v Česku otázky, co to pro debatu o jaderné energetice bude znamenat a jak moc by budoucí spor o využívání jádra vzájemné vztahy zatížil. Deník nicméně poukázal na to, že mnozí komentátoři v médiích se nezdají zaskočeni, protože podle nich Rakousko k odmítání jaderných elektráren Zelené vůbec nepotřebuje, neboť tento postoj je celostátní bez ohledu na stranickou příslušnost.

Vídeňský list očekává, že téma jaderné energetiky by se v budoucnu mohlo stát opět zdrojem problémů, protože Babišův kabinet počítá s rozšířením Temelínu i jaderné elektrárny Dukovany a s polovičním podílem jádra na českém energetickém mixu do roku 2040. A právě s takovými plány rakouská vláda nesouhlasí a chce se jim postavit všemi dostupnými právními i politickými prostředky.

"Česko-rakouský jaderný spor se rozhodne na evropské úrovni. Spolu se totiž Praha s Vídni neshodnou, odporuje tomu i nálada v obou zemích," uvedl Wiener Zeitung. List tak poukázal na to, že podle průzkumů veřejného mínění se drtivá většina Čechů jádra nebojí, v Rakousku a především u hranic s Českem je tomu naopak. "Mnozí Češi to (jadernou energetiku) navíc považují za národní projekt, který podporují. A kritika z Rakouska jen jejich postoj posiluje," dodal deník.