Kurzarbeit by se mohl prodloužit nejméně o měsíc, řekl Babiš

Kurzarbeitový program Antivirus s příspěvky státu firmám na náhrady mezd, který je zatím do konce dubna, by se mohl prodloužit nejméně o měsíc. Navázat by na něj mohl případně dobrovolný odklad sociálních odvodů pro firmy. V České televizi to dnes řekl premiér Andrej Babiš (ANO). O odložení odvodů by vláda mohla jednat v pondělí.

Příspěvky na náhrady mezd z programu Antivirus stát poskytuje firmám, na které dopadla nařízená omezení kvůli koronaviru. Vyplácí je zatím za období od vyhlášení nouzového stavu 12. března do konce tohoto měsíce. Všechny provozy by se měly otevřít a omezení by měla přestat platit do 25. května.

"Uvolníme všechno do konce května, takže předpokládám, že ten kurzarbeit ještě bude v květnu... Ještě minimálně měsíc by to tam bylo. Uvidíme podle zájmu. Uvidíme, jak navážeme jinými programy, například odložení plateb pojistného," uvedl Babiš. Dodal, že vláda o prodloužení ještě nejednala a návrh předloží ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). "Uvidíme, jestli odvody sociálního pojištění navážou až 1. 6., a počkáme na vyhodnocení kurzarbeitu," řekl premiér.

Vláda se v pátek zatím shodla na tom, že by si firmy mohly sociální odvody odložit o tři měsíce. Za odklad by pak platily nižší penále, a to procento dlužné částky za čtvrt roku místo nynějších zhruba 4,5 procenta.

Z programu Antivirus se vyplácejí dva druhy příspěvků. Stát proplácí 80 procent náhrady mzdy lidí v karanténě či výdělku lidí z uzavřených provozů do 39.000 korun. Při výpadku pracovníků a surovin či při poklesu poptávky je to 60 procent náhrady do 29.000 korun. Oba příspěvky se stanoví ze superhrubé mzdy.

Vláda kombinuje Antivirus s odkladem odvodů, řekla Maláčová

"Program Antivirus musí být dlouhodobý. Tři až šest měsíců je minimum. Přemýšlíme, jak ho nakombinovat s odvody," uvedla dnes ministryně. Dodala, že odklad či odpuštění odvodů představuje "drahé rozhodnutí v řádu desítek miliard".

Vláda se v pátek shodla na tom, že by si firmy mohly odvody odložit o tři měsíce. Za odklad by pak platily nižší penále, a to procento dlužné částky za čtvrt roku místo nynějších zhruba 4,5 procenta. Premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci po pátečním jednání kabinetu k odkladu odvodů řekl, že se diskuse povede o tom, jak dlouho stát bude ještě přispívat na kurzarbeit. Dodal, že sociální pojištění je "největší položka příjmů rozpočtu".

Sociální odvody zahrnují nemocenské a důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Loni zaměstnanci, zaměstnavatelé a živnostníci České správě sociálního zabezpečení poslali 536,72 miliardy korun, z toho 480,29 miliardy na penze. Na ně se vydalo 460,51 miliardy. Zaměstnavatel platí z hrubého výdělku 24,8 procenta a zaměstnanec dalších 6,5 procenta. Sociální i zdravotní odvody stát od března do srpna odpouští už živnostníkům, a to do minimálních záloh. Částku nad tuto hranici doplatí příští rok.

Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek dnes v Partii uvedl, že kdyby vláda návrh o sociálních odvodech předložila, jeho strana ho podpoří. Uvedl, že nejpostiženějším sektorům, jako cestovní ruch, by se pojistné mělo odpustit, ostatním odložit. Podle Kalouska by se měl stanovit i strop na počet zaměstnanců, u nichž by se odvody mohly odložit či nezaplatit.

"Kdyby se podařilo sociální pojištění (odklad či odpuštění), je možné se bavit o postupném útlumu Antiviru. Jsou to neporovnatelné prostředky. Preferoval bych pojištění," uvedl Kalousek.

Sociální správa evidovala na konci loňska 283.000 zaměstnavatelů a téměř 4,63 milionu zaměstnanců. Osob samostatně výdělečně činných bylo 1,03 milionu, sociální pojistné mělo platit 705.600 z nich. Celkem bylo 5,34 milionu poplatníků.

O příspěvky na náhrady mezd z programu Antivirus mohou firmy, na které dopadla nařízená omezení kvůli koronaviru, žádat od pondělí 6. dubna. Za první tři pracovní týdny úřady práce dostaly 40.492 žádostí. Z nich zatím schválily peníze u 15.371. Vyplatilo se 618,92 milionu korun na náhrady za březen pro 126.740 pracovníků, uvedlo ministerstvo na webu.