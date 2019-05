Kurz se zatím k osudu svého kabinetu nevyjádřil

Vídeň - Rakouský kancléř Sebastian Kurz se dnes před novináři překvapivě nevyjádřil k dalšímu osudu svého kabinetu a odmítl i dotazy žurnalistů. Pouze ujistil, že chce obsahově pokračovat v politice dosavadní koalice jeho lidovců (ÖVP) a svobodných (FPÖ), ale bez korupce a skandálů. Stále je tak nejasné, zda v kabinetu zůstane kontroverzní ministra vnitra Herbert Kickl a další ministři za FPÖ, kterou od pátku otřásá korupční skandál.

Rakouští i zahraniční novináři od dnešního prohlášení Kurze očekávali, že kancléř oznámí odchod ministra vnitra za Svobodné Herberta Kickla z kabinetu, který by měl po víkendovém rozpadu koalice zemi dovést k zářijovým předčasným volbám. FPÖ předtím naznačila, že pokud odejde Kickl, opustí kabinet i všichni ostatní ministři z menší koaliční strany.

Podle informací deníku Der Standard se ještě dnes Kurz sejde s prezidentem Alexanderem Van der Bellenem a poté i s Kicklem. Poté by údajně mohl dát ještě jedno prohlášení.

Kurz poznamenal, že společně s prezidentem Van der Bellenem požaduje plné vyšetření skandálu kolem Heinze-Christiana Stracheho, který v sobotu odstoupil z čela svobodných i z postu vicekancléře.

Německá média v pátek zveřejnila tajně pořízené video zachycující Stracheho, jak slibuje veřejné zakázky domnělé ruské investorce výměnou za podporu v kampani před předčasnými volbami v roce 2017.

Skandál dopadl i na Kickla, který byl v době pořízení předloňského videa generálním tajemníkem FPÖ. Samotný Kurz v tisku řekl, že je nepřijatelné, aby byl Kickl ministrem vnitra během nadcházejícího vyšetřování.

Dnešního vystoupení před novináři Kurz využil mimo jiné k tomu, aby se vyjádřil k volbám do Evropského parlamentu, které se v zemích EU uskuteční o nadcházejícím víkendu. Udělá prý vše pro posílení Evropské lidové strany.

Kurzova ÖVP přitom ze skandálu FPÖ patrně vzešla posílena. Podle průzkumu, který dnes zveřejnil server Oe24.at, by nyní lidovce v parlamentních volbách podpořilo 38 procent občanů, což je čtyřprocentní nárůst oproti předchozímu průzkumu. FPÖ klesla o pět procent na 18 procent.

Kurzovi nově hrozí i vyjádření nedůvěry. Hlasování hodlá na příští parlamentní schůzi navrhnout opoziční poslanec Peter Pilz a existují spekulace, že by FPÖ mohla takový krok podpořit. Rakousko by pak musel k předčasným volbám dovést jiný kancléř a Kurz by byl jen řadovým poslancem.