Paříž - Evropská unie by měla udělat vše, co je v jejích silách, aby zabránila takzvanému "tvrdému brexitu", tedy odchodu Británie z EU bez dohody o uspořádání vztahů. Při jednání s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem v Paříži to dnes řekl rakouský kancléř Sebastian Kurz, jehož země předsedá Radě EU. Také Macron se vyjádřil ve prospěch dohody při současném zachování pravidel EU.

"Asi se shodneme na tom, že musíme udělat maximum, abychom se vyhnuli tvrdému brexitu a umožnili pevnou spolupráci mezi Británií a Evropskou unií i po jejím vystoupení z EU," prohlásil Kurz.

"Je nezbytné, abychom dosáhli dohody, ale aby současně byla plně zachována pravidla soudržnosti a ochrany Evropské unie a jednotného trhu, přičemž Británie zasse musí respektovat hlasy svých občanů," řekl Macron.

Kurz se s Macronem sešel krátce před neformální schůzkou premiérů a prezidentů EU, která se uskuteční ve středu a ve čtvrtek v Salcburku. V neděli jednal Kurz v Berlíně s německou kancléřkou Angelou Merkelovou, v úterý ho čeká v Římě setkání s italským premiérem Guiseppem Contem.

Kromě brexitu by měl Kurz s Macronem hovořit také o migrační politice a o vnitřní bezpečnosti EU. V neděli se Kurz s Merkelovou vyslovili pro zlepšení ochrany hranic EU. Evropská komise navrhuje zvýšit počet zaměstnanců unijní pohraniční agentury Frontex na 10.000. Kurz v neděli řekl, že cílem je tohoto čísla dosáhnout do roku 2020.

Rakouský list Heute uvedl, že Kurz se pravděpodobně bude snažit na dnešní schůzce získat pro tuto iniciativu i Macrona.