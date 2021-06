Kurz na celkové vítězství Krejčíkové v Paříži klesl z původních 100:1 na 3:1

Praha - Kurz na celkové vítězství české tenistky Barbory Krejčíkové na Roland Garros klesl z původních 100:1 na aktuálních 3:1. Mírnou favoritkou čtvrtečního semifinále je však podle bookmakerů Řekyně Maria Sakkariová s kurzy od 1,64:1 do 1,67:1, na Krejčíkovou se dá sázet od 2,33:1 do 2,35:1. Vyplývá to z vyjádření zástupců sázkových kanceláří, které dnes ČTK oslovila. Ve čtvrtfinálovém souboji s Američanku Cori Gauffovou Krejčíková rovněž nebyla favoritkou, ale dokázala zvítězit 7:6, 6:3. Na její výhru šla i mírná většina sázek.

"Očima bookmakerů byl zápas Krejčíkové s Gauffovou hodně vyrovnaný. Američanka končila na kursu 1,88:1, zatímco česká tenistka na kursu 2,05:1, což je minimální rozdíl. Sázkaři na jedné straně nepodlehli přehnané euforii, nicméně většina z nich Krejčíkové věřila. Na to, že postoupí do semifinále, směřovalo přes 60 procent sázek. Jeden z našich klientů dokonce natolik, že na její postup vsadil rovných 100.000 korun, díky čemuž svůj vklad zdvojnásobil," uvedl mluvčí Fortuny Petr Šrain. Na startu turnaje podle něj málokdo věřil, že by Krejčíková mohla dojít tak daleko. Kurs na to, že by turnaj mohla ovládnout, začínal na 100:1. Před čtvrtfinále její kurs padl až na 10:1.

Tisport podle mluvčího Jiřího Hadravy zatím přijal na titul Krejčíkové v Paříži asi 900 sázek. "Z pohledu na celkové vítězství na French Open Krejčíková rozhodně nepatřila k favoritkám, a to ani mezi českými tenistkami. Například Markéta Vondroušová i Karolína Muchová měly před turnajem kurzy na celkové vítězství 35:1," doplnil Hadrava.

Chance podle mluvčí Markéty Světlíkové přijala na čtvrtfinálový souboj mezi Krejčíkovou a Gauffovou sázky zhruba za milion korun.

Semifinále mezi Krejčíkovou a Sakkariovou by nemělo začít dříve než ve čtvrtek v 16:15. Ještě předtím změří v prvním semifinále síly Slovinka Tamara Zidanšeková a Ruska Anastasia Pavljučenkovová. Kurzovou favoritkou je Ruska (1,6:1).

České jméno je v semifinále dvouhry French Open potřetí v řadě. Krejčíková navázala na loňský úspěch Petry Kvitové, o rok dříve došla Markéta Vondroušová až do finále.