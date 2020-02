Kurýři plzeňské firmy rozvezou na Valentýna 4500 kytic po celé ČR

Plzeň - Zhruba 4500 kytic řezaných květů, převážně růží, rozvezou ve třech dnech kolem svátku svatého Valentýna po celé republice kurýři plzeňské firmy Florea. Zájem o doručení kytice na svátek zamilovaných by ale byl několikanásobně větší. Aby firma dokázala zajistit kvalitu a čerstvost květin i jejich rozvozu, určila maximální množství objednávek, řekl ČTK její finanční a marketingový ředitel Jiří Hemerle.

V chlazené hale v Plzni - Křimicích je asi 80.000 květin. Kytice vážou a balí převážně ženy. I když pracují s květy, které většinou vykvétají pod africkým sluncem, samy mají čepice a zimní bundy. Pro co nejlepší podmínky pro uchování květů je v hale jen pár stupňů nad nulou. Kvůli obrovské poptávce musela firma před Valentýnem přidat třetí směnu a najmout dočasně desítky lidí. Každá kytice se váže den před doručením. Klient, který ji objednal, může sledovat podle GPS pohyb kurýra a těsně po doručení dostane zprávu sms. V běžném režimu pracuje ve firmě asi 55 lidí, kvůli Valentýnu je jich až 120. Kurýrů místo standardních 22 pojede až 90, řekl Hemerle.

"Valentýna vlastně nemám rád, ubližuje to podnikání," míní. Kvůli obrovské poptávce dané reklamou před svátkem letí ceny květin strmě nahoru. "Třeba u červených růží jsou na burze v Holandsku ceny na Valentýna devíti- až patnáctinásobně vyšší než jindy během roku. Záleží na tom, zda je to růže prémiová nebo superprémiová, zda je z Nizozemska nebo z Afriky a podobně," řekl. Navíc vidina větších zisků láká některé pěstitele k tomu, aby květy sklidili dřív, uložili je až na dva týdny v chladicích boxech a na burzu je dali až když stoupnou ceny. Ke konečnému zákazníkovi se ale pak dostanou téměř na konci životnosti. "Normálně nakupuji na burze elektronicky čtyřikrát týdně, ale na Valentýna, MDŽ nebo Svátek matek tam jezdím osobně a vybírám čerstvé kytky," řekl Hemerle.

12.02.2020, 17:08, autor: Lada Pešková, zdroj: ČTK

Aby kytice vydržela ve váze co nejdéle, u některých růží i tři týdny, musí se ke konečnému rozvozu dostat tak týden po sklizni. Růže se až ze 70 procent pěstují v Keni, Etiopii a Rwandě. Musí také být přepravované v chlazeném prostředí a mít stonky chráněné před bakteriemi dezinfekcí.

K nejúspěšnějším produktům Florey patří kytice sta růží, týdně jich běžně prodá až 350. Kvůli růstu cen na burze, a tedy i konečného zboží, ale lidé na Valentýna nakupují spíše menší kytice. Stále vedou rudé růže, v nabídce jsou také růže žluté, fialové, krémové, oranžové, růžové, žíhané, barvené do odstínů modré. K dostání jsou luxusní růže až na metrovém stonku s obřími květy nebo naopak drobnější trsové, které mají na stonku pět až šest květů. Prodávají se tulipány, amarylisy, orchideje. Oblíbené jsou krabičky ve tvaru srdce vyplněné růžemi. Valentýnskou novinkou jsou "čokoládové" růže, což jsou krémové růže máčené v hnědém vosku. Jako čokoláda vypadají i voní, rozhodně ale nejsou jedlé.

Florea začala rozvážet řezané květiny koncem roku 2015. Podle Hemerleho je to jediná firma v ČR, která sama kytky nakoupí na burze, dopraví do své haly, až na základě objednávky je sváže do kytic a druhý den dopraví přes svá depa a vlastní kurýry s chladicími vozy přímo k zákazníkům po celé ČR. Nabízí až 360 druhů květin přibližně v 1500 variacích, při objednávce do 17:00 garantuje doručení druhý den. U zákazníků vedou růže. Loni Florea prodala kolem 3,5 milionu květů, z toho bylo 2,8 milionu růží. Denně rozveze v průměru 500 kytic. Dodávky plné květin z burzy z Nizozemsku přijíždějí do Plzně čtyřikrát týdně, nyní až šestkrát.

Dalšími hektickými obdobími je pro Floreu Den matek, v poslední době roste hlavně ve firmách obliba MDŽ. Kytice pro své zaměstnankyně objednávají stále častěji malé společnosti i velké korporace. Florea měla loni obrat bez DPH asi 60 milionů korun, o rok dřív to bylo kolem 45 milionů, dodal Hemerle.