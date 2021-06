Kůrovcová kalamita má letos podle ředitele Lesů ČR lokální charakter

Svor (Českolipsko) - Kůrovcová kalamita má letos podle generálního ředitele Lesů ČR Josefa Vojáčka v zemi lokální charakter, pomohlo chladné počasí. Kalamita doznívá na Vysočině a výrazně zasáhla severní Čechy, konkrétně CHKO Lužické hory a CHKO Labské pískovce, což jsou oblasti sousedící s Národním parkem České Švýcarsko. "To jsou dnes asi naše největší body zájmu," řekl dnes ČTK Vojáček při prohlídce kůrovcem zasažené oblasti v okolí Svoru na Českolipsku.

Lesům ČR patří téměř polovina lesů v zemi, zlepšení situace ohledně kůrovcové kalamity se projeví i na rozsahu letošní těžby. "Plánovaná těžba byla 14 milionů kubíků, což je těžba předchozích dvou let. Letos už víme, že to bude výrazně menší, předpokládaná těžba se pohybuje na úrovni 11 milionů kubíků," uvedl Vojáček.

Lesníkům pomohlo chladné a deštivé jaro, podle Vojáčka se ale nedá vyloučit, že by v budoucnu mohla být zasažena nějaká jiná lokalita v zemi, kde kůrovec nenapáchla v minulých letech větší škody. "Nezapíráme, že nám letos výrazně pomohla příroda. Pomohl nám vývoj počasí, takže ten vývoj kůrovců není v letošním roce tak intenzivní jako tomu bylo v předchozích, extrémně suchých letech. Ale pokud by se měl opakovat například rok 2015 nebo 2018, tak určitě to nemohu vyloučit," řekl generální ředitel Lesů ČR.

Podle něj tak nelze ani říct, že by nad kůrovcem vyhráli. "My jsme vždycky říkali, že se snažíme kůrovcovou kalamitu zpomalit a zastavit. Teď mohu říci, že došlo k tomu zpomalení a že už nejsme o krok za ní, ale že se snažíme držet s ní krok. Ale říci, že jsme vyhráli, je velmi brzo," dodal.