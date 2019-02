Praha - Kůrovcová kalamita bude letos pokračovat, těžba napadeného dřeva se oproti loňsku nejspíš zvýší více než dvojnásobně. Při dnešní diskusi Institutu pro politiku a společnost to řekl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Ministr upozornil, že ke kalamitě přispívá dlouhotrvající sucho, které podle něj letos nezmírní ani nadbytek sněhu na horách. Loni se vytěžilo v důsledku kůrovcové kalamity víc než 18 milionů metrů krychlových dřeva.

"Letos odhadujeme, že by se kůrovcová těžba mohla zvýšit na 30 až 50 milionů kubíků. To je šílené číslo, protože roční těžba byla v České republice kolem 18 až 19 milionů kubíků všeho dřeva," řekl Brabec.

Upozornil, že k problémům s kůrovcem přispívá sucho. To podle něj bude pokračovat i letos.

Právě dlouhotrvající sucho má podle odborníků přímý vliv na rozšiřování kůrovce v krajině. Potvrdil to i další účastník diskuse, biolog David Storch. Podle něj má nedostatek vody fatální dopad na biodiverzitu tuzemské krajiny, což šíření kůrovce svědčí. Kůrovcová kalamita se tak může opakovat ještě v několika dalších letech.

Pokračující kalamita bude mít výrazný vliv na lesní hospodářství. "Ceny dřeva se snížily už o dvě třetiny," řekl ministr. To dopadá na tisíce vlastníků lesů, jejich struktura se tak podle Brabce v příštích letech výrazně pozmění. Podle ministra mají majitelé půdy už v současnosti problémy se zalesňováním krajiny. To by mohlo do budoucna způsobit další problémy v hospodaření s krajinou.

Česko se s kůrovcovou kalamitou potýká několik let. Podle odborníků je situace nejhorší v historii českého lesnictví. Objem kůrovcového dřeva roste od roku 2013, mezi lety 2015 a 2016 se zdvojnásobil. Dominantním škůdcem mezi kůrovci zůstal lýkožrout smrkový a lýkožrout lesklý. Na severní a střední Moravě a ve Slezsku významně působí také lýkožrout severský. Výše těžeb kůrovcového dřeva je nerovnoměrně rozložená, kritická situace je podle odborníků právě na severní a střední Moravě a ve Slezsku.