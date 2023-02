Kuriózní svolávací akce na dva japonské elektromobily

Vlastníci hned dvou japonských elektromobilů by s nimi měli v dohledné době zamířit do servisů. Jejich výrobci totiž oznámili svolávací akce na Nissan Leaf a Subaru Solterra.

V případě Nissanu je důvod poněkud kuriózní. Uživatelé tohoto vozu by totiž měli dojet do servisů kvůli chybě v návodu k obsluze. Ten jim totiž, pokud chtějí odmrazit čelní sklo, doporučuje zapnout ventilátor klimatizační soustavy na maximální výkon. Jenže, pokud tak skutečně učiní, topení se přepne do bezpečnostního módu. Pak se samozřejmě doba pro odmrazení prodlouží.

I když se to nezdá jako úplně zásadní problém, Nissan přesto rozhodl o svolání všech vyrobených téměř 65 tisíc exemplářů druhé generace do servisů.

Životní cyklus tohoto vozu se navíc blíží ke svému konci. Model, který se vyrábí již od října 2017, by měl být v průběhu příštího nebo přespříštího roku nahrazen zcela novým crossoverem. Jeho velikost bude menší než u nynějšího typu Ariya.

Další svolávací akci organizuje Subaru. Tentokrát jde ale pouze o Solterry prodané v Severní Americe. A je jich necelých dvanáct set.

Jde o to, že technici v některých konkrétních servisech šrouby na kolech nedotáhli náležitým utahovacím momentem. Tam přitom auta musela zajet kvůli výměně nábojů kol. Z těch starých se mohly disky kol během jízdy uvolnit. Stejnou svolávací akci na náboje samozřejmě měla také Toyota, protože její bZ4X je technickým dvojčetem modelu Subaru.

Autonaelektřinu.cz