Kurdské úřady vyhlásily mobilizaci na severu Sýrie

Ankara/Damašek/Washington - Kurdské úřady v severní Sýrii vyhlásily třídenní všeobecnou mobilizaci a požádaly občany, aby vzdorovali hrozícímu tureckému vpádu. Turecká armáda a oddíly, které Ankara podporuje, jsou připraveny překročit hranici. Turecko u ní chce vytvořit takzvanou bezpečnostní zónu, z níž zřejmě vytlačí Kurdy a přesune tam syrské uprchlíky ze svého území. Dosud Kurdy chránila přítomnost amerických spojenců, kteří spolu s nimi pomáhali porazit teroristický Islámský stát (IS).

"Vyzýváme náš národ, všechny etnické skupiny, aby se v této historicky citlivé době všichni přesunuli do oblastí blízkých hranici s Tureckem a zapojili se do akcí odporu," stojí ve výzvě kurdské administrativy. Kurdové v ní také vyzývají svět k odpovědnosti, protože občany severní Sýrie může "stihnout humanitární katastrofa".

Turecko se rozhodlo k vojenské operaci po nedělním oznámení Bílého domu, že USA stáhnou své vojáky z míst, kde by se mohli dostat do střetu s Turky. Kurdové to chápou jako zradu spojence a pohrozili, že nebudou mít kapacitu ke střežení tisíců zajatců z IS, protože budou potřebovat své lidi na boj proti Turkům.

Ankara, která syrské Kurdy pokládá za spojence v Turecku zakázané a za teroristickou organizaci pokládané Strany kurdských pracujících (PKK), už několik dní hrozí brzkým zahájením operace.

Ředitel tiskového oddělení prezidentského úřadu Fahrettin Altun v příspěvku, který dnes otiskl list The Wahington Post, napsal, že armáda a Tureckem podporované oddíly syrských povstalců "zakrátko" hranici překročí. Vyzval mezinárodní společenství, aby stálo za Ankarou. Cílem Turecka je podle něj odklidit kurdské bojovníky ze severovýchodní Sýrie a "osvobodit místní obyvatele od jha ozbrojených band".

"Turecká armáda spolu se Syrskou svobodnou armádou brzy překročí turecko-syrskou hranici," stojí v Altunově článku.

Rusko jako spojenec Damašku nesouhlasí s postupem USA a vyzývá k zachování územní celistvosti Sýrie. Jeho ministr zahraničí Sergej Lavrov dnes poukázal na pochybné počínání USA v regionu a vyzval Damašek, aby s Kurdy vyjednával. Kurdové už v úterý naznačili, že budou možná jednat s vládou prezidenta Bašára Asada nebo i Ruskem.