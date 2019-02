Damašek - Velitel sil arabsko-kurské koalice SDF, bojujících o poslední baštu teroristické organizace Islámský stát (IS) na východě Sýrie, dnes uvedl, že vítězství ohlásí ve "velmi krátké době" v příštích dnech. Islamisté jsou obklíčeni u vesnice Baghúz na ploše asi půl kilometru čtverečního, kde jsou ostřelováni ze všech stran, uvedl velitel Furat podle agentur AFP a Reuters.

Exilová Syrská organizace pro lidská práva (SOHR) již oznámila, že bojovníci SDF za letecké podpory USA dnes vesnici obsadili a několik stovek zbývajících bojovníků IS se jim vzdalo. Někteří radikálové se ale stále mohou skrývat v podzemních tunelech, dodala SOHR.

Kurdy vedená koalice SDF za přispění amerických náletů vede ofenzívu proti posledním jednotkám radikálů z IS, které se opevnily v enklávě okolo syrské vesnice Baghúz, ležící na východ od řeky Eufrat u hranic s Irákem. Útok na poslední baštu IS v nejvýchodnějším výběžku syrské provincie Dajr az-Zaur podle velitelů SDF zpomalovalo, že bojovníci IS využívali zbývajících civilistů ve vsi jako lidské štíty.