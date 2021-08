Kuřáci, vegani a dietáři mohou mít nedostatek vitamínů a minerálů

Praha - Aby měl člověk dostatek vitamínů a minerálů, měl by každý den konzumovat maso, mléko a mléčné výrobky, vejce, ovoce, zeleninu, luštěniny, celozrnné obiloviny, ořechy a semínka. Nedostatek těchto důležitých látek hrozí lidem s některými chorobami, kuřákům, ale třeba i těm, kteří se rozhodnou pro nízkosacharidovou dietu či veganskou stravu. ČTK to řekla nutriční terapeutka Aneta Sadílková, která působí na III. interní klinice endokrinologie a metabolismu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Vitamíny, minerály a stopové prvky si tělo až na výjimky nedokáže vyrobit, je tedy potřeba přijímat je stravou či pitím. Jen díky těmto látkám přitom organismus dokáže správně zpracovávat bílkoviny, tuky a cukry, reagovat na zátěž či regulovat tělesnou teplotu. Jsou důležité také pro imunitu, fungování nervové soustavy, svalů, krvetvorbu i kardiovaskulární systém.

"Konzumací masa, mléka a mléčných výrobků, vajec, ovoce, zeleniny, luštěnin, celozrnných obilovin, ořechů a semínek na denní bázi umíme získat velkou většinu minerálních látek, stopových prvků i vitamínů," uvedla Sadílková. Důležitý je také pitný režim, protože voda je nezbytná pro všechny metabolické procesy v těle.

Nedostatek vitamínů a minerálů mohou způsobit nesprávné stravovací návyky, ale také kouření, pravidelné užívání alkoholu, dlouhodobý stres. Riziko mají také dospívající, těhotné a kojící ženy, dále ženy během hormonálních změn v menopauze a lidé s onemocněními ledvin, jater a trávicího traktu. Podle Sadílkové mohou mít nedostatek těchto důležitých látek i lidé, kteří drží takzvanou nízkosacharidou dietu a výrazně omezují příjem sacharidů i ve formě pečiva, obilovin, brambor, luštěnin, ovoce či některých druhů zeleniny. "Hrozí tak nedostatečný příjem hořčíku a draslíku, ale také selenu, mědi, vitamínu C a E. U diet omezujících příjem masa, vajec, mléka a mléčných výrobků, jako je veganství či frutariánství, hrozí zase nedostatečný příjem vápníku, železa, zinku a vitamínů skupiny B," řekla Sadílková.

Minimálně 80 procent denní stravy by měly podle nutriční terapeutky tvořit základní nezpracované potraviny. "Například když si k snídani dáme ovesné vločky s jogurtem nebo chléb se sýrem, k obědu plátek libového masa, brambory a zeleninu, k večeři pečivo s vajíčkem a zeleninou, proložíme to ovocem, tak to je ten správný jídelníček," doplnila Sadílková. Pokud toto lidé dodrží, mohou si bez obav z obezity či zdravotních komplikací dát i třeba sušenku, zmrzlinu či skleničku alkoholu.