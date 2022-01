Kupka ve středu vládě představí několik variant omezení slev v dopravě

Praha - Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) ve středu vládě představí návrhy na úpravu státních slev v dopravě. Návrhy obsahují více variant řešení, všechny by ovšem měly počítat se snížením slev ze současných 75 procent z jízdného. Slevy by se naopak mohly rozšířit i pro další handicapované cestující. Ministr to dnes řekl ČTK. Přesnou podobu návrhů Kupka neprozradil, zvýhodnění pro vytipované skupiny ovšem zůstane.

V současnosti mohou slevy ve výši 75 procent z jízdného využívat studenti do 26 let a senioři starší 65 let, případně zdravotně postižení pasažéři s průkazem ZTP. Vládní koalice už před loňskými volbami do Poslanecké sněmovny avizovala, že chce systém slev upravit. Současnou podobu koalice kritizovala jako nehospodárnou, zvýhodnění pro vytipované skupiny obyvatel by však zůstat mělo.

Kupka chce vládě ve středu představit více variant řešení úpravy slev. Jejich podobu ovšem veřejnosti ukáže právě až po jednání kabinetu. Úpravy by se podle ministra měly týkat zejména výše slev, v případě zvýhodněných skupin pak chce navrhnout rozšíření slev i na cestující s handicapem, kteří například nemají průkaz ZTP, ale mají jiné potvrzení o zdravotním znevýhodnění. Kupka ale zároveň upozornil, že není jisté, v jaké podobě a zda vůbec rozšíření vláda schválí.

Ministr také uvedl, že předchozí vláda v návrhu státního rozpočtu přiřadila pro systém slev něco přes dvě miliardy korun, což by podle něj odpovídalo slevám ve výši kolem 32 procent z jízdného. Například za rok 2020,kdy byl provoz z velké části ovlivněn koronavirovou krizí, slevy vyšly na téměř 3,5 miliardy korun.

Slevy platí od září 2018, kdy o nich rozhodla tehdejší vláda Andreje Babiše (ANO). Slevy platí na všech vnitrostátních dálkových a regionálních autobusových a železničních linkách, v integrovaných dopravních systémech a také na linkách městské hromadné dopravy, které zajíždějí za hranice města. V železniční dopravě platí pouze ve vozech druhé třídy.