Kupka: V ČR se staví přes 140 km dálnic, stavba dalších 30 km má letos začít

Luhačovice (Zlínsko) - V České republice se nyní staví více než 140 kilometrů dálnic a přes 100 kilometrů silnic první třídy. Stavba dalších více než 30 kilometrů dálnic a přes 40 kilometrů silnic první třídy by ještě letos měla začít. Novinářům to dnes na dopravní konferenci v Luhačovicích na Zlínsku řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Státní fond dopravní infrastruktury bude příští rok hospodařit s více penězi.

Zatímco letos hospodaří Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI), z něhož jsou financovány dopravní stavby, s částkou 127,5 miliardy korun, v příštím roce by to podle ministra mělo být 150,9 miliardy korun. "Významně pomůže samozřejmě národní rozpočet, ale otevíráme nově i vějíř dalších finančních nástrojů. Upravujeme zákon o SFDI tak, abychom dokázali v příštím roce vydat emisi dluhopisů, která by dokázala zajistit všechny finanční prostředky," řekl Kupka. Stát by podle něj rád využil také úvěr od Evropské investiční banky.

Navýšení rozpočtu SFDI je reakce na inflaci, ale především podle Kupky znamená snahu pokračovat ve všech nasmlouvaných stavbách. "Důvod, který vedl ke zvýšení investičních prostředků, opravdu odpovídá prioritě vlády, udržet investiční tempo, pokračovat ve všech rozběhnutých stavbách a ty, které se v území dlouhodobě připravují a na které lidé v území opravdu dlouhodobě čekají, chceme zahajovat," uvedl ministr.

Podle dřívějších informací Ředitelství silnic a dálnic stát za loňský rok zprovoznil 46,5 kilometru nových dálnic, přibližně dvakrát více než předloni. Na silnicích první třídy loni přibylo téměř 23 nových kilometrů.Kupka po svém loňském nástupu do funkce uvedl, že chce v následujících čtyřech letech postavit až 200 kilometrů dálnic. Prioritou jsou dostavba Pražského okruhu, dálnice D1 a D35.

V příštím roce by podle Kupky měla začít například výstavba úseku dálnice D55 mezi Moravským Pískem a Bzencem na Hodonínsku. Pokračovat by měla i stavba dálnice D49 mezi Hulínem na Kroměřížsku a Fryštákem na Zlínsku nebo příprava výstavby úseků dálnice D55 mezi Olomoucí a obcí Kokory na Přerovsku a Napajedly na Zlínsku a Babicemi na Uherskohradišťsku.