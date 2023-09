Kupka: Syntetická paliva mohou přinést druhý život spalovacím motorům

Mnichov - Syntetická paliva mohou vdechnout druhý život spalovacím motorům. Po dnešní mezinárodní konferenci o syntetických palivech v Mnichově to prohlásil český ministr dopravy Martin Kupka. V rozhovoru s ČTK řekl, že syntetická paliva označovaná jako e-paliva mohou představovat cestu, jak zajistit dostupnou a funkční mobilitu v nadcházející energetické transformaci. O nezbytnosti zachovat technologickou neutralitu pro možnost využití syntetických paliv hovořil také německý ministr dopravy Volker Wissing, který dnešní konferenci před začátkem automobilového veletrhu IAA Mobility uspořádal.

"Nemůžeme podceňovat výhody, které syntetická paliva znamenají," řekl Wissing novinářům po jednání, kterého se zúčastnili zástupci 11 států a také přes 70 odborníků. Poznamenal, že bez tohoto typu paliv není myslitelné budoucí využití stávajících letadel a lodí.

Podle Wissinga je nezbytné zachovat technologickou neutralitu, aby se budoucí vývoj mohl soustředit na více směrů. "Není mým úkolem a ani úkolem státu říkat výrobcům, jaká auta mají produkovat. Mou úlohou je starat se o to, aby každá ekologická technologie byla dostupná," řekl.

Podobný názor má i Kupka, podle kterého zřeknutí se e-paliv by znamenalo rezignaci na snahu snižovat dopady dopravy na životní prostředí, především pak v letecké a námořní dopravě. "Zde jde o spalovací motory, jejichž obměnu bude velmi těžké zajistit," řekl Kupka s ohledem na životní cyklus těchto motorů. "Bylo by nutné vyrábět nová zařízení a ta stará poslat do šrotu," uvedl. "Má smysl hledat řešení pro stávající lodě a letadla s jejich spalovacími motory, a zajistit jim tak opravdu druhý život s palivy, která budou vůči životnímu prostřední méně negativní, nebo dokonce klimaticky neutrální," dodal.

Možnosti využití syntetických paliv vidí Kupka nyní také u specializovaných vozidel, jako jsou například auta integrovaného záchranného systému a armádní vozy. Zde podle Kupky bateriová elektromobilita stále ještě naráží na své technologické limity. Omezení spojená se současným stavem baterií jsou podle českého ministra znatelná také na železnici a v nákladní silniční dopravě.

Možnost zapojit se do produkce syntetických paliv je podle Kupky reálná i v případě Česka, které sice nemá výhodnou polohu pro obnovitelné zdroje energií, ale chystá dostavbu jaderných elektráren. "Pokud budeme schopni dobudovat nukleární zdroje, mohlo by to otevírat cestu i pro Českou republiku," řekl.

Wissing na tiskové konferenci k e-palivům ještě řekl, že je nezbytné pro zajištění kvality a udržitelnosti vytvořit mezinárodní pravidla a jednotnou certifikaci. V této věci nyní očekává mezinárodní dialog.

Česko i Německo podporují budoucnost syntetických paliv. Kupka s Wissingem se letos v březnu dohodli, že obě země budou v této otázce na půdě Evropské unie postupovat společně. Unijní státy na konci března schválily normu, která prakticky znemožňuje prodej nových benzinových a naftových aut od roku 2035. Nadále ale bude možné využívat motory poháněné výhradně syntetickými palivy.

Syntetická paliva nevznikají rafinací ropy, ale chemickou reakcí vodíku a oxidu uhličitého. Jejich spalování sice produkuje emise, ale díky vhodnému výrobnímu procesu jsou uhlíkově neutrální, neboť při produkci těchto paliv je naopak oxid uhličitý neutralizován.