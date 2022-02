Kupka rozhodne o omezení leteckého provozu některých ruských společností nad ČR

Praha - Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) dnes definitivně rozhodne o omezení leteckého provozu některých ruských společností nad Českou republikou. Na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády to oznámil premiér Petr Fiala (ODS). Konkrétní míru omezení domlouvá Česko s Polskem.

Právě polský premiér Mateusz Morawiecki dnes sdělil, že země uzavře svůj vzdušný prostor letadlům, která patří ruským leteckým společnostem. Varšava tento krok podnikla v souvislosti s krizí na Ukrajině, proti které ve čtvrtek ráno Rusko zahájilo vojenskou operaci.

"Ministr dopravy je v kontaktu s polským ministrem dopravy. Máme stejný úmysl, jenom chceme sladit přesně ten způsob, tu míru, protože pak to bude opravdu účinné. Ale jsme připraveni to udělat, i kdyby to neudělal žádný jiný stát, jde jen o tu míru," řekl Fiala. Ministerstvo dopravy na 15:30 k aktuálním opatřením svolalo tiskový briefing.

Velká Británie ve čtvrtek s okamžitou platností zakázala přistávat strojům Aeroflotu na svém území. V reakci na to Moskva dnes zakázala britským leteckým společnostem vstup do ruského vzdušného prostoru. Zákaz se vztahuje také na lety nad ruským územím. Ruský vzdušný prostor je přitom důležitý pro letecké spojení mezi Evropou a Asií.