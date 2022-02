Kupka rozhodne o omezení leteckého provozu některých ruských společností nad ČR

Praha - Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) dnes definitivně rozhodne o omezení leteckého provozu některých ruských společností nad Českou republikou. Na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády to oznámil premiér Petr Fiala (ODS). Konkrétní míru omezení domlouvá Česko s Polskem.

Právě polský premiér Mateusz Morawiecki dnes sdělil, že země uzavře svůj vzdušný prostor letadlům, která patří ruským leteckým společnostem. Varšava tento krok podnikla v souvislosti s krizí na Ukrajině, proti které ve čtvrtek ráno Rusko zahájilo vojenskou operaci.

"Ministr dopravy je v kontaktu s polským ministrem dopravy. Máme stejný úmysl, jenom chceme sladit přesně ten způsob, tu míru, protože pak to bude opravdu účinné. Ale jsme připraveni to udělat, i kdyby to neudělal žádný jiný stát, jde jen o tu míru," řekl Fiala.