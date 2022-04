Kupka: Pokud nepoteče plyn z Ruska, domácnostem by dodávky neměly být omezené

Praha - Pokud přestane proudit plyn z Ruska do Evropy, domácnosti jsou až v poslední řadě opatření ke snížení spotřeby této suroviny. Lidem by dodávky omezené být neměly. V diskuzním pořadu televize CNN Prima News to uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Bývalý ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) vládu dnes kritizoval za to, že nenakoupila plánované zásoby plynu do hmotných rezerv, Kupka argumentoval vysokou cenou. Vicepremiér Vít Rakušan (STAN) v České televizi uvedl, že společnost Net4Gas připravuje napojení Česka na rakouskou plynovou soustavu. Hotové má být do roku 2028.

Podle Kupky jsou nyní v zásobnících obchodníků zásoby plynu zhruba na 30 dní, v závislosti na počasí. Stát chtěl prostřednictvím Správy státních hmotných rezerv (SSHR) začátkem března nakoupit až 200 milionů krychlových metrů plynu. Chtěl si vytvořit své vlastní rezervy pro případ, že by přestal proudit plyn z Ruska. Vláda nakonec návrh zavrhla, Kupka to dnes zdůvodnil tím, že plyn byl v tu dobu drahý, oproti současným cenám by stát podle něj zaplatil víc asi o tři miliardy korun.

Havlíček kritizoval, že vláda vyměnila nákup zásob plynu za úsporu financí. Vláda si podle něj v současné situaci nemůže dovolit "hazardovat a spekulovat". Pokud by přestal proudit plyn z Ruska, jeho ceny by dramaticky vzrostly, uvedl Havlíček.

Pokud přestane proudit plyn z Ruska, existuje podle Kupky přesný plán, jak se bude postupovat. V prvních krocích by podle něj obchodníci hledali jiné cesty, jak ruský plyn nahradit. Stát by jednal také se zahraničními partnery, se kterými má uzavřené kontrakty o dodávkách plynu. Důležité podle Kupky je, aby Evropa postupovala jednotně a odmítala platbu za plyn v rublech.

V diskuzním pořadu České televize dnes zaznělo, že roce 2018 vláda zvažovala připojení k projektu plynovodu BACI, který měl umožnit napojení české sítě na Rakousko. Podle deníku E15 ale byl proti slovenský přepravce plynu, v němž má podíl firma EPH miliardáře Daniela Křetínského. "Projekt BACI už je překonaný, ale v současné době společnost Net4Gas připravuje napojení na rakouskou soustavu, ke kterému by mělo do roku 2028 dojít," řekl Rakušan. Ministr průmyslu Josef Síkela (za STAN) už s investory podle něj jednal a projekt podporuje. "Kdyby se začalo v roce 2018, už jsme mohli být ve fázi, kdy by bylo dokončeno," dodal. Vyjádření společnosti Net4Gas ČTK zjišťuje.

Jasnou odpovědí na snížení energetické závislosti na Rusku je podle Kupky zahájení tendru na stavbu nového jaderného bloku v Dukovanech. Pokud půjde vše podle plánu, zkušební provoz by měl být spuštěn v roce 2036.

Ruský prezident Vladimir Putin podepsal ve čtvrtek dekret, podle kterého musí od pátku odběratelé z takzvaných "nikoliv přátelských zemí" platit za ruský plyn v rublech. Zahraniční kupci mají podle dekretu peníze na rubly směňovat pomocí účtů v ruské bance. Putin rovněž prohlásil, že pokud se tyto platby neuskuteční, budou smlouvy o dodávkách plynu pozastaveny.