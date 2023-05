Kupka: Dostavba dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem je téměř z poloviny hotová

Chraštice (Příbramsko) - Dostavba dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem je po dvou letech prací téměř z poloviny hotová. Na konci letošního roku bude prostavěno zhruba 79 procent z plánovaného množství peněz, řekl dnes novinářům při inspekčním dni na stavbě poblíž Chraštic na Příbramsku ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Práce podle něj pokračují podle harmonogramu.

"V následujícím období nás bude čekat z hlediska dopravních komplikací nejnáročnější období, kdy bude celý tranzit vedený přes intravilán Milína. Chci požádat všechny obyvatele a motoristy o pochopení," uvedl Kupka. Podle něj je takové omezení nezbytné, aby se stavba dokončila.

Podle generálního ředitele Skupiny VINCI Construction CS Martina Borovky je nyní na stavbě nasazeno 700 až 800 pracovníků a 500 kusů techniky. Ve druhé půlce výstavby má počet pracovníků vzrůst na více než 900. "Jsme ve stadiu dokončování zemních prací," uvedl Borovka. Do konce roku má být hotová většina mostů a měly by se budovat konstrukční vrstvy. Stavba dálnice by měla být podle Borovky dokončena před Vánoci příštího roku.

Dělníci nyní po celé délce nové dálnice provádějí rozsáhlé zemní práce a staví mosty a opěrné stěny. Na začátku úseku Háje-Milín odstřelují skalní masiv. Nejviditelnější jsou práce na mostních konstrukcích, jichž je na 32 kilometrech trasy 40. Největší a nejzajímavější mostní stavbu představuje estakáda přes Skalici u obce Nerestce. Více než 420 metrů dlouhá stavba překlene postupně silnici třetí třídy, polní cestu, údolí řeky Skalice a regionální železniční trať.

Počátkem léta se začne u velké křižovatky Lety budovat velké operační středisko pro správu a údržbu dálnice, v němž bude zároveň sídlit dálniční policie. U Krsic budou stavbaři budovat dálniční odpočívky s benzinovými pumpami. U Milína má být na podzim jedna polovina dálnice otevřena pro běžný provoz.

Nová D4 vzniká formou spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP - Public Private Partnership) v Česku. Kupka připomněl, že podobně má být financována i stavba dvou úseků D35 u Mohelnice a zároveň se pracuje na studiích proveditelnosti k úseku IV. železničního koridoru Nemanice-Ševětín a části nového spojení na pražské letiště.

Projekt dostavby D4 má na starosti sdružení Via Salis, složené z francouzských firem VINCI Highways a Meridiam. Stavební práce na D4 provádí společnost DIVia stavební, která patří do Skupiny VINCI Construction CS, a to na základě zhotovitelské smlouvy uzavřené s Via Salis. Po dostavbě bude konsorcium dálnici a navazující části silnice I/20 provozovat a udržovat 25 let, za což mu stát bude platit. Stát by měl za využívání nové dálnice zaplatit 17,8 miliardy Kč. Dostavba D4 mezi Příbramí a Pískem začala v červnu 2021. Všech pět úseků se staví najednou. Náklady budou téměř deset miliard Kč bez DPH. Firmy zároveň modernizují 16 kilometrů už zprovozněných částí.