Kupka: Do roku 2025 bude v Česku 12 vodíkových čerpacích stanic

Praha - Do roku 2025 by mělo v Česku fungovat 12 vodíkových čerpacích stanic a o pět let později jich bude 80. Na dobíjecí a plnící infrastrukturu má Česko připravených šest miliard korun a ve fázi schvalování je nyní 11 projektů vodíkových plniček. Během otevření první veřejné čerpací stanice společnosti Orlen Unipetrol v Praze na Barrandově to uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Fotogalerie

Orlen Unipetrol chce mít do roku 2030 v Česku celkem 28 čerpacích stanic a dva vodíkové distribuční terminály pro železniční dopravu v Litvínově a Neratovicích. Další čerpací stanici chce do několika měsíců otevřít právě v Litvínově.

"Klademe důraz na rozvoj petrochemického segmentu, dekarbonizaci, digitalizaci, recyklaci a využívání alternativních zdrojů energie včetně biopaliv a vodíku. Jen do roku 2030 investujeme tímto směrem 35 miliard korun," uvedl generální ředitel Orlen Unipetrolu Tomasz Wiatrak.

Ministerstvo dopravy podpořilo výstavbu vodíkové stanice Orlenu na Barrandově v rámci operačního programu Doprava 2. Současné plány výstavby čerpacích stanic podle Kupky ještě nereflektují aktuální podobu návrhu evropského nařízení o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva, podle kterého je třeba vybudovat vodíkovou infrastrukturu na každých 200 kilometrech hlavní silniční sítě TEN-T. "V letošním roce proto očekáváme aktualizaci Národního plánu čisté mobility," dodal Kupka.

Na otevření první veřejné čerpací stanice v Praze čekali výrobci vodíkových vozidel. Jedinou veřejnou vodíkovou plnící stanici v Česku dosud provozovala společnost Vítkovice v Ostravě. V Česku například jezdí deset vozů Toyota Mirai na vodíkové palivové články. Logistická firma Zásilkovna do Česka dovezla nákladní vůz na vodík. Vodíkové vozy má v nabídce i Hyundai. Vodíkový autobus chce v Praze začít testovat pražský dopravní podnik.

"V Česku jsme se dosud potýkali zejména s problémem tankování vodíku, protože donedávna chyběla jakákoliv infrastruktura. To se dnešním dnem konečně začíná měnit a věříme, že nyní rozvoj infrastruktury nabere obrátky. I proto přicházíme s nabídkou pro naše firemní zákazníky, pro které může být vodíkový vůz zajímavá alternativa," uvedl generální ředitel Toyota a Lexus ČR Martin Peleška.

Natankování jednoho vozu vodíkem trvá podle Orlenu tři až pět minut, což je výrazně méně, než dobití elektromobilu, které trvá desítky minut. Zaváděcí cena kilogramu vodíku u čerpací stanice v Praze je 278 korun. Na jeden kilogram vodíku auto ujede asi 100 kilometrů.

Vozy na vodíkové palivové články jsou v podstatě elektromobily, které elektrickou energii nezískávají z baterií, ale z reakce vodíku a kyslíku. Jediným odpadem je přitom čistá voda. Podle odhadu ministra dopravy by v roce 2030 mohlo jezdit až 50.000 aut na vodíkový pohon. Orlen chce ve stejném období vyrábět 4500 tun vodíku z ekologicky čistých zdrojů. To by mělo stačit na pohon zhruba 30.000 automobilů.