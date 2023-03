Kupka chce sankční řízení s RegioJetem kvůli státem objednávané lince

Vlak společnosti RegioJet přijíždí do stanice Praha hlavní nádraží, v pozadí souprava Českých drah.

Praha - Ministr dopravy Martin Kupka chce zahájit sankční řízení s dopravní společností RegioJet pro údajné porušení podmínek smlouvy na provoz železniční linky mezi Ústím nad Labem a Kolínem. U dopravce si ji objednává stát, přičemž podle Kupky nesplnil dohodnutou kvalitu služeb a nasazování vozů. Kupka to uvedl na twitteru. Podle RegioJetu byla na lince jiná souprava pouze jednou kvůli poruše lokomotivy.

"Zahajujeme sankční řízení pro porušení podmínek smlouvy mezi dopravcem a státem - nesplněné řazení vozů a kvalita služby," uvedl Kupka na twitteru v reakci na konverzaci o vlaku, který RegioJet použil na lince mezi Ústím nad Labem a Kolínem. Na té největší soukromý dopravce v Česku jezdí od prosince 2021 poté, co uspěl ve výběrovém řízení ministerstva dopravy.

RegioJet nasazení jiného než smluvně dohodnutého vlaku na lince potvrdil, podle společnosti se to stalo jednou. "Šlo o případ, kdy souprava s lokomotivou byla mimořádně nahrazena motorovou jednotkou, z důvodu poruchy lokomotivy. Stalo se to během plnění smlouvy pouze jednou, a to tento čtvrtek 23. března na spoji 1305/1304. V dalším obratu již byla zařazena náhradní lokomotiva. Toto řešení bylo v danou chvíli pro cestující nejefektivnější. Zpoždění tohoto spoje bylo šest minut," řekla ČTK mluvčí dopravce Alexandra Janoušek Kostřicová.

Soukromý dopravce má podle ní ve vozovém parku čtyři náhradní lokomotivy. "V případě, že se sejde více velké údržby, běžné údržby, poruch či nehod, záloh je méně a logicky se drží tam, kde je nejvíce souprav - tedy v Praze. Záloha z Prahy přijela do druhého obratu," podotkla mluvčí. Dodala, že v tomto týdnu bylo například na jedné lokomotivě rozbité sklo. Podle ní má mít dopravce vytvořenou zálohu pro deset procent souprav. "Tedy pokud jezdí na R23 tři soupravy, může se stát, že se vykrývá z jiných provozů. To je běžný jev. Provoz R23 má tři lokomotivy a jednu záložní. Ve chvíli, když je záložní lokomotiva na údržbě, je zálohovaná lokomotivou z Prahy," dodala Janoušek Kostřicová.

Ministerstvo linku R23 mezi Kolínem a Ústím nad Labem vysoutěžilo v roce 2021, do té doby na trase jezdily České dráhy. RegioJet tehdy podle resortu podal nejvýhodnější nabídku. Stát následně podepsal se soukromým dopravce osmiletou smlouvu za 556 milionů korun. Součástí smlouvy byly mimo jiné i podmínky pro provoz vlaků a požadovaná kvalita služeb.