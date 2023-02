Kupka: Brusel vnímá české připomínky k normě Euro 7, komise chce společné řešení

Brusel - Evropská komise vnímá připomínky Česka k nové automobilové emisní normě Euro 7, jejíž podobu navrhla v listopadu. Novinářům v Bruselu to dnes řekl český ministr dopravy Martin Kupka, který o plánovaném zpřísnění limitů oxidů dusíku a pevných částic z provozu aut jednal s eurokomisařem pro vnitřní trh Thierrym Bretonem. Kupka hodlá v nejbližší době hovořit o návrhu s ministry z dalších unijních zemí a zjišťovat jejich pozice.

Euro 7 má mimo jiné omezit zplodiny oxidů dusíku a pevných částic vypouštěných do ovzduší, čímž má podle komise zabránit řadě souvisejících předčasných úmrtí. Cílem je také sladit limity pro benzinová a naftová auta. Vozidla jí budou muset vyhovovat dvakrát déle než dosavadním standardům a kromě výfuků se bude vztahovat i na brzdy a pneumatiky. Vozy mají mít navíc čidla, která emise umožní kdykoliv zkontrolovat.

Od výrobců aut i vlád některých zemí však zní kritika pravidel, která patrně zvýší výrobní náklady v době, kdy automobilky začaly ve velkém vyvíjet elektrické automobily kvůli chystanému znemožnění projede aut s klasickými spalovacími motory. Komise odhaduje, že se norma do ceny nových aut promítne v řádu tisíců korun, výrobci mluví o desítkách tisíc.

"My se budeme snažit o to, aby to finále bylo mnohem více realistické. Aby znamenalo skutečně přínos pro životní prostředí místo ohrožení technologického vývoje, místo ohrožení pracovních pozic," řekl dnes Kupka po jednání v bruselském sídle unijní exekutivy.

Komisař Breton podle ministra "slyší výhrady členských států" a dal najevo, že v následujících měsících bude společně s nimi hledat řešení problémů, které podle nich v návrhu jsou.

Pokud pravidla schválí členské země a Evropský parlament, měla by pro nová osobní auta platit od poloviny roku 2025, pro nákladní o dva roky později. Podle Kupky by se měl návrh upravit tak, aby poskytl jednotlivým výrobcům dostatek času na pořízení potřebných technologií, které zatím nejsou k dispozici. Jsou jimi třeba nízkoemisní brzdy nebo senzory sledující množství emisí za jízdy. Automobilky hovoří alespoň o čtyřleté lhůtě pro zavedení nových požadavků.

Zavedení Euro 7 je podle jednatele největšího tuzemského prodejce elektrokol ekolo.cz Jakuba Dittricha krok správným směrem, který odstraní ze silnic osobní dieselové vozy nebo zavede lepší směsi pneumatik pro těžší vozy včetně elektromobilů. "Jediný konkrétní argument, který jsem od odpůrců zavedení normy četl, je prý nutnost podstatného zvýšení prodejní ceny automobilů. Cena se ale za poslední dva roky zvyšovala několikrát a na nová auta se stále čeká. Asi by stálo za to vzít konečně na zřetel, že na vlastnictví automobilu není žádný nárok a kdo si nákup a provoz auta nebude moci dovolit, bude muset uzpůsobit svůj život tak, aby se bez něj obešel, případně bude používat starší / levnější vůz," řekl ČTK.