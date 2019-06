Kupec skončil v čele Českých drah, nástupce zatím nemá

Praha - Dozorčí rada Českých drah odvolala předsedu představenstva podniku Miroslava Kupce. Ve funkci byl od loňského září. Jeho nástupce zatím nevybrala. Rada zároveň jmenovala místopředsedou představenstva Radka Dvořáka. Dráhy to dnes oznámily na internetových stránkách. Kupec skončil i jako generální ředitel firmy a člen představenstva. Nový šéf státního dopravce by měl vzejít z výběrového řízení, do té doby firmu povede Dvořák společně s dalšími členy představenstva.

"Důvodem pro odvolání je ztráta důvěry založená na režimových informacích bezpečnostních složek, z nichž některé již byly předány orgánům činným v trestním řízení," uvedla ve svém stanovisku dozorčí rada.

Předseda rady Karel Pospíšil tyto informace zatím nechtěl specifikovat. "Jde o informace důvěrného charakteru. Byly ale natolik závažné, že členové rady pana Kupce odvolali," vysvětlil. Pro odvolání podle něj bylo celkem pět členů.

Nového šéfa Českých drah vybere dozorčí rada z výběrového řízení, které vypíše na svém příštím jednání. Rada bude také hledat pátého člena představenstva. Do té doby bude společnost řídit tříčlenné představenstvo, v jehož čele bude nový místopředseda Dvořák. Dalšími členy představenstva jsou nyní Patrik Horný a Michal Vereš.

Ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) na twitteru uvedl, že rozhodnutí rady odvolat Kupce respektuje. "K jeho řízení Českých drah jsem měl výhrady," uvedl. Nástupce by podle něj měla rada vybrat v krátkém čase. Ministr už v pátek uvedl, že Kupec nesplnil jeho očekávání. Podobně hodnotil Kupcovo působení i premiér Andrej Babiš (ANO), podle které Kupec nesplnil úkol na stabilizaci vedení podniku.

Během Kupcova působení v čele společnosti skončili ve vedení podniku dva lidé. V únoru vypršel pětiletý mandát Michalu Štěpánovi, který je nyní šéfem Integrované dopravy Středočeského kraje. V květnu odešel Michal Heřman, který v představenstvu působil teprve od poloviny letošního ledna. Heřman se totiž krátce po svém nástupu přihlásil do výběrového řízení na šéfa těžební společnosti OKD, ve kterém uspěl.

Některá média v uplynulých dnech uvedla, že by Kupce mohl nahradit náměstek ministerstva pro místní rozvoj Václav Nebeský, který v podniku v minulosti působil. To však ministr dopravy odmítl s tím, že nového šéfa vybere dozorčí rada právě ve výběrovém řízení.

Velké změny ve vedení státního dopravce začaly už loni v létě, kdy řídící výbor z velké části obměnil dozorčí radu podniku. Ta následně vyměnila i představenstvo společnosti. Kupec tehdy nahradil v čele představenstva Pavla Krtka. Změny se nedávno znovu udály i v dozorčí radě. Jejím novým předsedou se po Petru Moosovi, který odstoupil ze zdravotních důvodů, stal akademik Karel Pospíšil.