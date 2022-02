Kunsthalle Praha se otevírá návštěvníkům, několik umělců bude protestovat

Nový prostor pro umění Kunsthalle Praha (na snímku z 18. února 2022) zahájí svůj provoz 22. února výstavou Kinetismus: 100 let elektřiny v umění. Výstavní prostory vznikly přestavbou někdejší trafostanice na Klárově.

Nový prostor pro umění Kunsthalle Praha (na snímku z 18. února 2022) zahájí svůj provoz 22. února výstavou Kinetismus: 100 let elektřiny v umění. Výstavní prostory vznikly přestavbou někdejší trafostanice na Klárově. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Na pražském Klárově se dnes dopoledne návštěvníkům otevře nový galerijní prostor Kunsthalle Praha. Za jeho vznikem stojí nadace manželů Petra a Pavlíny Pudilových, která objekt koupila, zaplatila jeho přestavbu a buduje sbírku umění. Pudilovo podnikání a jeho souvislost s uměleckým provozem se nelíbí některým umělcům, kteří dnes vpodvečer budou proti takovému spojení před budovou galerie protestovat.

Jejich akce se jmenuje Shromáždění na podporu umění - workshop artwashingu a pořádá ji Společnost pro lepší současnost. V pozvánce na facebooku uvádějí, že odmítají "zavírat oči nad tím, jak oligarchové perou špinavé peníze skrze umění". Artwashing se většinou definuje jako využívání umění a uměleckých institucí za účelem zisku třetí strany. Příkladem je třeba podporování galerií velkými nadnárodními společnostmi, které si tak podle kritiků těchto praktik kupují pozitivní PR.

Příprava Kunsthalle trvala sedm let. Pudilovi do nadačního jmění vložili svou sbírku umění a vznikl nadační fond Kunsthalle Praha. Koupě budovy a její rekonstrukce přišla podle zástupců majitele na více než 800 milionů korun.

"Umění a instituce jsou skvělým způsobem, jak překonávat příkopy ve společnosti, jak lidi inspirovat, jak přinášet do života mladých pohledy našich předchůdců či jejich současníků. To byla asi ta hlavní motivace, kterou jsme chtěli tímto činem, to znamená založení nadace Kunsthalle Praha a rekonstrukce téhle budovy, dokázat," uvedl dříve Pudil.

Podnikatel Pudil se v roce 2005 zúčastnil odkupu Mostecké uhelné společnosti od skupiny Appian Group. V roce 2010 svůj podíl prodal společnostem Pavla Tykače. Pudil se podle veřejně dostupných zdrojů nepodílel na privatizaci Mostecké uhelné společnosti a nebyl souzen v žádném z procesů, které se privatizace týkaly.

Provoz Kunsthalle Praha zahajují dvě výstavy, které se tematicky vztahují k původnímu obsahu budovy. Galerie vznikla přestavbou někdejší transformační stanice a měnírny elektrického proudu. Jedna z výstav ukazuje historii budovy, druhá se jmenuje Kinetismus a ukazuje 100 let používání elektřiny v umění.